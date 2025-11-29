Лера Кудрявцева и Катя Гордон лишились 20 миллионов перед Новым годом

Катя Гордон и Лера Кудрявцева были вынуждены отказаться от 20 млн рублей за корпоративы из-за плотного рабочего графика Фото: Алексей Юшенков/CC BY-SA 3.0 | Vinnitsky/CC BY-SA 4.0 | wikipedia.org

Для артистов наступает горячая пора новогодних корпоративов. В шоу-бизнесе говорят, что при грамотном подходе за декабрь месяц можно заработать столько денег, сколько за шесть месяцев следующего года. Графики у большинства звезд в декабре — жесткие. Востребованные артисты сталкиваются с перегрузом запросов, сложной логистикой и необходимостью выбирать между выступлениями и личными обязательствами. Именно в такой ситуации оказалась группа «ЗаVисть», в которой выступают Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Стало известно, что коллектив лишился около 20 миллионов. Об этом URA.RU рассказала продюсер группы Татьяна Тур.

«ЗаVисть» на сегодняшний день считается одним из самых востребованных на новогодних корпоративах. За выступление артисток заказчики готовы платить миллионы рублей. Татьяна Тур рассказывает, что в ночь с 31 декабря на 1 января на девушек поступило четыре предложения. Заказчики были готовы платить за приезд Гордон и Кудрявцевой на каждый концерт по пять миллионов рублей.

«Группа „ЗаVисть“ действительно очень востребована на новогодних корпоративах, — говорит Татьяна Тур. — Но мы вынуждены были отказать, потому что девочки не могли присутствовать на этих мероприятиях.

По словам продюсера, плотные индивидуальные графики Леры Кудрявцевой и Кати Гордон делают совместные выступления в пиковые даты практически невозможными.

«В новогоднюю ночь на все запросы, которые нам поступали, пришлось ответить отказом, потому что девочки улетают, — пояснила продюсер. — Работать с такими востребованными артистками сложно. Мы по графикам не совпадаем вообще».

Татьяна говорит, что интерес к группе неудивителен: на российской сцене почти нет аналогичных проектов, которые дают такую энергетику, драйв и чистое праздничное настроение. «Ничего подобного на эстраде нет, — объясняет Тур. — Народ устал грустить. Всем хочется радости, веселья и возможности ни о чем не думать. Лера и Катя создают именно эту атмосферу, поэтому их выступления пользуются большим спросом».