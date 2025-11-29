В курганское село Альменево направили 21 млн рублей на ремонт площади

В Альменево обновят центральную площадь села Фото: Роман Наумов © URA.RU

В райцентре Альменево в Курганской области ищут подрядчика, который займется обновлением площади. На эти цели направили свыше 21 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Ремонт площади Комсомола с устройством тротуарной части в селе Альменево. Начальная цена контракта — 21 237 380 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.