В курганское село Альменево направили 21 млн рублей на ремонт площади

29 ноября 2025 в 14:05
В Альменево обновят центральную площадь села

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В райцентре Альменево в Курганской области ищут подрядчика, который займется обновлением площади. На эти цели направили свыше 21 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Ремонт площади Комсомола с устройством тротуарной части в селе Альменево. Начальная цена контракта — 21 237 380 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

За последние годы в Альменево капитально отремонтировали три школы. В райцентре также обновили больницу и детсад.

