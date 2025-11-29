Предвестие заката: эксперты оценили последствия для Зеленского после отставки Ермака

Эксперты и депутаты оценили последствия для Зеленского после отставки Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Решение было принято после обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро в рамках масштабного расследования коррупции в энергетике. Политологи, депутаты и западные эксперты сходятся во мнении: потеря Ермака станет тяжелейшим ударом по всей системе управления Украиной, которую Зеленский выстраивал последние годы. Подробнее — в материале URA.RU.

«Серый кардинал» украинской политики покидает пост

Андрей Ермак возглавлял офис Зеленского с 2020 года и считался одним из ключевых архитекторов власти киевского режима. Именно ему приписывали самые важные политические решения — от громких увольнений до кадровых перестановок в силовых структурах. Утром 28 ноября детективы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в квартире Ермака в рамках дела «Мидас» о хищениях в энергетическом секторе на сумму около 100 миллионов долларов.

В деле фигурирует близкий друг Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком президента». В аудиозаписях следствия Ермак упоминается под псевдонимом «Али-Баба». Украинская оппозиция считает, что именно он был мозговым центром преступной группы, а не Миндич.

Продолжение после рекламы

Уже вечером того же дня Зеленский объявил об отставке своего ближайшего соратника, пообещав «перезагрузку офиса президента». Сам Ермак заявил в интервью New York Post, что отправится на фронт: «Я еду на фронт. Я честный и порядочный человек. Не хочу создавать проблем для президента».

Отставка Ермака — удар по позициям Зеленского

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал отставку Ермака серьезным ударом по позициям Зеленского. «Просто происходит попытка изменить систему управления, потому что в какой-то момент управление Украиной перехватили британцы, и я думаю, что задача вернуть Киев под американский контроль. Удар по Ермаку — считай удар по Зеленскому», — заявил эксперт.

По мнению Минченко, отставка свидетельствует о том, что Зеленский «стал слишком неуправляем» для западных партнеров. Политолог исключил возможность перехода Ермака в оппозицию к действующей власти, назвав такой сценарий «крайне маловероятным».

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил ключевую роль Ермака в генерировании значимых идей для режима. «Серых кардиналов никто не любит. И в этом контексте еще появились новости о коррупции. Естественно, негатив украинцев усиливается и перетекает на главу государства», — указал политолог.

Однако Денисов считает, что Зеленский убирает Ермака с официальной должности, но оставит его ключевым неформальным консультантом. «Не стоит рассчитывать на реальные изменения в нынешних условиях. Скорее всего, найдут новое лицо, полностью подконтрольное тому же Ермаку — реальному управляющему всей государственной системой Украины», — полагает эксперт.

Политолог Юрий Бондаренко считает, что в свете отстранения Ермака не стоит ожидать молниеносного краха режима Зеленского. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что коррупционный скандал развивается по катастрофическому для Зеленского сценарию. «Отставка Андрея Ермака вряд ли существенным образом ускорит падение киевской власти. Однако все действия НАБУ явно осуществляются в русле сценария по обрушению киевской хунты», — подытожил Бондаренко.

На Украине предрекли политический кризис

Украинское издание «Страна.ua» предупредило, что отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над ключевыми институтами власти. «Отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством. Именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ», — говорится в материале издания.

Продолжение после рекламы

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после обысков заявил, что только в телефоне Ермака «потенциально еще 170 новых уголовных дел». «Каждая переписка — это отдельное уголовное производство. Превышение полномочий, злоупотребление влиянием, незаконные указания, политические преследования. Все адвокаты страны не помогут. Знал ли президент о его действиях? Давал ли указания? Как делили деньги?» — задавался вопросами депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у Ермака. По его словам, на «пленках Миндича» глава президентского офиса упоминается под прозвищем Али-Баба. «Раз у него есть свое прозвище, то, вероятно, обо всей этой движухе глава президентского офиса прекрасно знал», — указывал Железняк.

Опрос компании «Социополис» показал, что 70% украинцев поддерживают увольнение Ермака. При этом только 15% не верят в его причастность к воровству. За неделю до отставки 21 ноября петиция об отставке Ермака была подана на регистрацию, а 22 ноября в центре Киева прошел митинг с требованием отставки Зеленского и ареста главы его офиса.

Издание «Страна.ua» также предполагает, что атака на Ермака может быть связана «с уже давно реализуемой линией по созданию „антизеленской коалиции“. Согласно этому сценарию, Зеленский утрачивает контроль над парламентским большинством и правительством, превращаясь в „английскую королеву“. „Одним из центральных элементов этого плана является увольнение Ермака. Что до сих пор Зеленский делать отказывался“, — сообщает издание.

Украинский политолог Константин Бондаренко отметил, что Ермак выстраивал под себя всю украинскую вертикаль власти с 2020 года. «Ермак возглавил офис президента в 2020 году и с тех пор выстраивал под себя всю украинскую вертикаль власти. К концу 2025 года он не взял под контроль только Главное разведывательное управление», — отмечает Бондаренко.

По его словам, Зеленский был вынужден себя унизить, уволив соратника. «Зеленский и Ермак — одна команда, причем Зеленский сам это подтвердил в последних обращениях к украинцам. И тем самым пошел ва-банк. НАБУ это не смутило, поэтому Зеленский был вынужден себя унизить, уволив соратника. Качество госуправления, конечно, пострадает — у Зеленского короткая скамейка запасных», — рассуждает эксперт.

«Зеленский рубит концы»: реакция России

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Зеленский пожертвовал Ермаком ради сохранения своего положения. «Зеленский решил моментально рубить концы и сдавать ближайших соратников, пока цепочка доказательств его коррупционных деяний не дотянулась до него. Все прекрасно понимают, что Зеленский является центром коррупционной системы, которая была выстроена в рамках киевского режима», — сказал Мирошник.

Продолжение после рекламы

Дипломат также высказал предположение, что решение об отставке чиновника могло быть обусловлено стремлением предотвратить негативные последствия для самого Зеленского и сохранить хорошие отношения с Европой, которая принимает решение о выделении финансовой поддержки Киеву.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите суверенитета России Владимир Джабаров считает, что после отставки Ермака на очереди сам Зеленский. «Я уверен, что следующий будет Зеленский. Они действовали в паре, они работали всегда вместе. Не мог заниматься коррупцией второй человек государства, по сути, он был вторым человеком государства, Ермак. А первый об этом ничего не знал. Я думаю, что это давление американцев, эти обыски сегодня, которые были в его доме, ему четко дали понять — шутки закончились, раз ты не понимаешь нормального обращения, готовься к самому худшему», — сообщил Джабаров.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев образно прокомментировал отставку. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал Дмитриев в своем telegram-канале, намекая на прозвище Ермака в коррупционном деле.

Западные СМИ: отставка Ермака нанесет удар по мирным переговорам

Западная пресса дала неоднозначную оценку отставке Ермака. Financial Times написала, что отставка ближайшего доверенного лица Зеленского «вероятно, еще больше ослабит Зеленского в этот переломный момент для Украины». Издание отметило, что украинские и западные чиновники ранее сравнивали роль Ермака с ролью вице-президента, а некоторые даже утверждали, что он действовал как глава государства.

The New York Times предупредила, что действия НАБУ в отношении Ермака могут привести к срыву переговоров по украинскому урегулированию. «Расследование со стороны правоохранительных органов в отношении г-на Ермака может сорвать мирные переговоры под руководством США и еще больше расшатать внутреннюю политику Украины, даже несмотря на то, что российские войска и так добиваются успехов на поле боя», — сказано в материале NYT.

Британская The Daily Telegraph придерживается более мрачного прогноза. «Украинское правительство рискует быть свергнутым на фоне того, как крупных политических деятелей обвиняют в коррупции», — говорится в материале Telegraph.

Американский телеканал CNN назвал обыски у Ермака «неловкостью» для Зеленского. «Украинские и европейские чиновники решительно выступили против этой версии мирного плана, и делегации Ермака удалось убедить США пересмотреть его. Последнее развитие событий особенно неловко для Зеленского, учитывая недавнее возвышение Ермака на вершину переговорной команды Украины», — сообщает CNN.

Продолжение после рекламы