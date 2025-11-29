Логотип РИА URA.RU
Общество

В Челябинской области открыли памятник легендарному разведчику Батраеву

29 ноября 2025 в 13:38
Монумент разведчику Борису Батраеву установлен в селе Фершампенуа

Монумент разведчику Борису Батраеву установлен в селе Фершампенуа

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

В парке Победы в селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области был открыт памятник легендарному разведчику Борису Никодимовичу Батраеву. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности по региону, представители Службы внешней разведки, правительства области и региональной администрации, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

«Борис Никодимович Батраев — наш земляк, родился 2 мая 1926 года в селе Треби Нагайбакского района Челябинской области. Окончив с отличием среднюю школу в Магнитогорске, он в 1943 году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Однако в декабре того же года по комсомольской путевке был направлен на учебу на факультет иностранных языков Высшей школы НКГБ. С тех пор вся его жизнь была связана с органами государственной безопасности. Он в совершенстве владел итальянским, французским и английским языками», — говорится в сообщении.

Борис Батраев, уроженец Челябинской области, внес значительный вклад в деятельность органов государственной безопасности. За период работы во внешней разведке он провел четверть века в долгосрочных загранкомандировках, прошел путь от оперативного работника до резидента и добился конкретных результатов в разведывательной деятельности. 

Планируется, что мероприятия, посвященные памяти Бориса Батраева, продолжатся. 2 мая 2026 года — в день столетия разведчика — руководство района и общественные организации планируют провести торжественные встречи. Ожидается, что на столетие разведчика приедет его дочь Ирина Борисовна Батраева.

На церемонию открытия собралось много почетных гостей

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

