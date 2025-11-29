В Челябинской области открыли памятник легендарному разведчику Батраеву

«Борис Никодимович Батраев — наш земляк, родился 2 мая 1926 года в селе Треби Нагайбакского района Челябинской области. Окончив с отличием среднюю школу в Магнитогорске, он в 1943 году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Однако в декабре того же года по комсомольской путевке был направлен на учебу на факультет иностранных языков Высшей школы НКГБ. С тех пор вся его жизнь была связана с органами государственной безопасности. Он в совершенстве владел итальянским, французским и английским языками», — говорится в сообщении.