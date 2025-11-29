В России сокращается количество открытий табачных и вейп-магазинов

В России снижаются темпы открытия табачных и вейп-магазинов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

За десять месяцев 2025 года в России зарегистрировано 2,5 тысячи новых табачных и вейп-магазинов, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Контур.Фокус». Эксперты связывают замедление темпов открытия новых точек с переходом рынка от фазы быстрого расширения к стадии стабилизации и консолидации.

«После периода максимального роста рынок начал постепенно замедляться. К 2023 году значительная часть наиболее перспективных локаций была занята, и новые магазины стали открываться в местах с меньшим трафиком и более высокой конкуренцией, что закономерно повлияло на экономику проектов», — пояснила партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. Ее слова передает РИА «Новости».

По данным статистики сервиса, на 1 ноября 2025 года в России работают около 11,5 тысячи табачных и вейп-магазинов — это всего на 5% больше, чем год назад. Для сравнения: с начала ноября 2022 года по начало ноября 2023-го прирост составил 21%, а в последующие 12 месяцев — около 10%. В Москве насчитывается немногим более 1,1 тысячи таких магазинов — это почти на 5% больше, чем год назад.

Продолжение после рекламы

Аналитики полагают, что полный запрет вейпов, который обсуждается в России, может привести к закрытию магазинов с узкоспециализированным ассортиментом. По оценкам Яруллиной, при жестком варианте регулирования от 60 до 80% моноформатных вейп-шопов могут закрыться в течение одного-двух лет после вступления ограничений в силу.

В то же время смешанные табачные магазины находятся в более устойчивом положении, и доля их закрытий может составить от 25 до 40%. Но это зависит от структуры ассортимента и возможности оперативно переориентироваться на другие товарные категории.

Ранее в Узбекистане подписали закон о полном запрете электронных сигарет и жидкостей для них на территории республики. За это теперь грозит уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.

В России ведется обсуждение возможности введения полного запрета на вейпы. Законопроект был разработан в еще в апреле 2025 года, передает «Царьград». Инициатива предполагает, что соответствующий законодательный акт может начать действовать в конце 2026 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал данную инициативу.

С весны 2025 года в России уже действует запрет на употребление вейпов и никотиносодержащей продукции в общественных местах. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 40 стран уже полностью прекратили продажу таких изделий.