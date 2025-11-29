Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

На заправке в Пермском крае вспыхнул автомобиль

29 ноября 2025 в 13:50
Автомобиль загорелся на одной из заправок в Кудымкарском округе

Фото: Илья Московец © URA.RU

На заправке в деревне Артамонова (Пермский край) загорелся автомобиль. Инцидент призошел вечером 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.

«Сообщение о возгорании автомобиля в деревне Артамонова Кудымкарского округа поступило 28 ноября в 21 час 31 минуту. Было установлено, что происходит горение легкового автомобиля на автозаправочной станции. Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — сказано в сообщении ведомства.

К месту вызова направлены силы и средства в количестве 19 человек личного состава и шесть единиц техники. На пожаре погибших и травмированных нет. 

