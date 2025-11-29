Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Биатлонист из Тюмени взял серебро на чемпионате России

29 ноября 2025 в 13:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Поварницын принес сборной Тюменской области серебро

Александр Поварницын принес сборной Тюменской области серебро

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Биатлонист сборной Тюменской области Александр Поварницын завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

«Тюменские спортсмены продолжают радовать нас своими достижениями. Копилка сборной Тюменской области пополнилась серебром. Александр Поварницын завоевал второе место в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске на чемпионате России по биатлону», — говорится в telegram-канале Моора.

Спринт стал одним из первых стартов зимнего сезона для тюменских спортсменов и принес региону первую награду турнира. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал