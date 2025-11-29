Биатлонист из Тюмени взял серебро на чемпионате России

Александр Поварницын принес сборной Тюменской области серебро Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Биатлонист сборной Тюменской области Александр Поварницын завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Тюменские спортсмены продолжают радовать нас своими достижениями. Копилка сборной Тюменской области пополнилась серебром. Александр Поварницын завоевал второе место в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске на чемпионате России по биатлону», — говорится в telegram-канале Моора.