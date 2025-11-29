Биатлонист из Тюмени взял серебро на чемпионате России
Александр Поварницын принес сборной Тюменской области серебро
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Биатлонист сборной Тюменской области Александр Поварницын завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Тюменские спортсмены продолжают радовать нас своими достижениями. Копилка сборной Тюменской области пополнилась серебром. Александр Поварницын завоевал второе место в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске на чемпионате России по биатлону», — говорится в telegram-канале Моора.
Спринт стал одним из первых стартов зимнего сезона для тюменских спортсменов и принес региону первую награду турнира. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!