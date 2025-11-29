Причал КТК под Новороссийском атакован
29 ноября 2025 в 13:37
В результате атаки безэкипажных катеров один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска получил повреждения, исключающие возможность его восстановления. В связи с инцидентом все погрузочные и другие операции на причале были приостановлены. Персонал КТК и подрядные организации не пострадали. По предварительным данным, загрязнения акватории Черного моря нефтью не зафиксировано. Об этом сообщает Компания.
