Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Причал КТК под Новороссийском атакован

29 ноября 2025 в 13:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В результате атаки безэкипажных катеров один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска получил повреждения, исключающие возможность его восстановления. В связи с инцидентом все погрузочные и другие операции на причале были приостановлены. Персонал КТК и подрядные организации не пострадали. По предварительным данным, загрязнения акватории Черного моря нефтью не зафиксировано. Об этом сообщает Компания.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал