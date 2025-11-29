Украина может пойти на уступки после отставки Ермака

Отставка Ермака может продвинуть переговорный процесс по Украине, пишет American Conservative Фото: Официальный сайт президента Украины

После отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Киев может пойти на уступки в переговорах с Россией. Об этом сообщил обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

«Уход Ермака из переговорной команды увеличивает шансы на то, что Киев займет более уступчивую позицию на переговорах, что позволит сократить разрыв между позициями Украины и России», — говорится в материале The American Conservative. Дэй считает, что отставка Ермака, который препятствовал мирному процессу, может сигнализировать о начале создания «суверенной, свободной и демократической» Украины.

Он утверждает, что Ермак консолидировал власть, оттеснив политических оппонентов и назначив своих союзников на высшие государственные должности. Кроме того, по мнению Дэя, есть мнение, что Ермак повлиял на отстранение Валерия Залужного от должности главнокомандующего в прошлом году.

Продолжение после рекламы

О мирном плане США стало известно в ноябре 2025 года. Изначально он состоял из 28 пунктов и предполагал ряд уступок со стороны Киева, в том числе отказ от претензий на территории и от вступления в НАТО.

На фоне этого стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело операцию на раскрытие коррупционных схем в энергетической отрасли Украины. В рамках операции «Мидас» были проведены обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко (позже он был отправлен в отставку) и в компании «Энергоатом». По данным НАБУ, участники преступной схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов.

Также НАБУ выдвинуты против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. После появилась информация о проведении обыска и в доме Ермака.

По мнению CNN, отставка Ермака может вызвать хаос в администрации Киева. Но как пишет «Царьград», решение о его увольнении было принято запоздало.