Тело младенца было обнаружено на предприятии по утилизации мусора

В Московской области на территории предприятия, занимающегося утилизацией мусора, было обнаружено тело новорожденного ребенка. Согласно имеющейся информации, его нашел сортировщик — младенец был завернут в одеяло. При этом в настоящее время не выявлено признаков насильственной смерти, а причина произошедшего остается неясной. Об этом сообщает Известия со ссылкой на источник.