Тело младенца было обнаружено на предприятии по утилизации мусора
29 ноября 2025 в 13:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Московской области на территории предприятия, занимающегося утилизацией мусора, было обнаружено тело новорожденного ребенка. Согласно имеющейся информации, его нашел сортировщик — младенец был завернут в одеяло. При этом в настоящее время не выявлено признаков насильственной смерти, а причина произошедшего остается неясной. Об этом сообщает Известия со ссылкой на источник.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал