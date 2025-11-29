В Салехарде запустили автобусы с новогодними гирляндами
Автобусы украшены гирляндами и новогодними игрушками
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Салехарде на линию вышли городские автобусы, декорированные гирляндами и новогодними украшениями. Об этом сообщили в администрации города.
«В Салехарде на линии вышли новогодние автобусы», — написали в telegram-канале мэрии. В сообщении говорится, что горожане смогут оценить праздничную атмосферу уже в ближайшее время.
Ранее URA.RU рассказывало, что ко Дню матери женщины-пассажирки городских автобусов получили праздничные открытки и возможность бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта в течение трех дней. Воспользоваться правом бесплатного проезда можно до 30 ноября включительно.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!