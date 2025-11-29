Логотип РИА URA.RU
В Салехарде запустили автобусы с новогодними гирляндами

29 ноября 2025 в 13:53
Автобусы украшены гирляндами и новогодними игрушками

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде на линию вышли городские автобусы, декорированные гирляндами и новогодними украшениями. Об этом сообщили в администрации города.

«В Салехарде на линии вышли новогодние автобусы», — написали в telegram-канале мэрии. В сообщении говорится, что горожане смогут оценить праздничную атмосферу уже в ближайшее время.

Ранее URA.RU рассказывало, что ко Дню матери женщины-пассажирки городских автобусов получили праздничные открытки и возможность бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта в течение трех дней. Воспользоваться правом бесплатного проезда можно до 30 ноября включительно.

