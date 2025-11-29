Комета 3I/ATLAS тускнеет, хотя продолжает приближаться к Земле

По расчетам ученых, сейчас комета светит примерно на 63% от той яркости, что была шесть дней назад Фото: telegram-канала Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) / t.me/lpixras/1867

Комета 3I/ATLAS за последние несколько дней заметно потускнела. Ее яркость снизилась больше чем на треть, хотя объект продолжает быстро сближаться с Землей. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

«Довольно заметно, более чем на треть, уменьшилась за последние несколько дней яркость объекта 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли, несмотря на то, что небесное тело продолжает быстро сближаться с планетой», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале XRAS.

В публикации также отмечается, что еще в начале недели звездная величина 3I/ATLAS была 10,1, а сейчас выросла до 10,6. Чем больше это число, тем объект слабее виден. По расчетам ученых, сейчас комета светит примерно на 63% от той яркости, что была шесть дней назад.

За это время дистанция между кометой и Землей сократилась на 10 миллионов километров. Поэтому астрономы считают, что причина падения яркости в том, что 3I/ATLAS продолжает удаляться от Солнца. Комета светит отраженным солнечным светом, и чем дальше она от звезды, тем слабее становится.

«По крайней мере, это объяснение выглядит вполне естественным. Не исключено, впрочем, что на снижение яркости влияют и внутренние причины, например, скрытые от наблюдения изменения характеристик (прежде всего альбедо) центрального тела», — говорится в сообщении ученых.

Несмотря на потускнение, 3I/ATLAS все еще остается одной из самых ярких комет на земном небе. Сейчас она на 4-м месте среди почти сотни объектов этого типа, которые можно наблюдать. На первом месте пока остается комета C/2025 A6 (Lemmon). За последний месяц она стала почти в 10 раз слабее, но ее яркость все еще довольно высока. Сейчас одна из главных интриг заключается в том, решит ли НАСА вновь навести на 3I/ATLAS свои самые мощные космические телескопы. Hubble и James Webb. Оба уже снимали этот объект несколько месяцев назад, когда он находился дальше от Солнца.

«Одной из основных интриг в данный момент является то, решится ли НАСА повернуть к 3I/ATLAS два своих самых мощных инструмента, телескопы Hubble и James Webb. Оба аппарата уже снимали объект, но несколько месяцев назад и на заметно большем расстоянии от Солнца, чем он проходит сейчас», — сказано в публикации.

С технической точки зрения в ближайшие 2–3 недели это станет возможно. Комета будет достаточно далеко от Солнца, чтобы можно было безопасно наблюдать ее, не рискуя повредить дорогое оборудование. Однако пока НАСА не дала никаких ясных комментариев по поводу новых наблюдений.