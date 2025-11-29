Аферисты выманили у жительницы города Шумихи полтора миллиона рублей

Телефонные мошенники обманули жительницу Курганской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сорокапятилетняя жительница города Шумихи в Курганской области поверила телефонным мошенникам, которые выманили у нее 1,5 млн рублей. Об этом рассказали представители полиции.

«Женщине позвонили злоумышленники и сказали, что у нее взломаны „Госуслуги“, поэтому надо перевести деньги на „безопасный счет“. Через несколько дней потерпевшая обратилась в полицию. Ущерб составил свыше 1 500 000 рублей», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».