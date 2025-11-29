Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло до пяти

29 ноября 2025 в 13:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В результате атак ВСУ на Волгоградскую область число пострадавших увеличилось до пяти человек. Помощь понадобилась женщине 77-ми лет. Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Также принято решение о госпитализации. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал