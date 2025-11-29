Число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград выросло до пяти
29 ноября 2025 в 13:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате атак ВСУ на Волгоградскую область число пострадавших увеличилось до пяти человек. Помощь понадобилась женщине 77-ми лет. Травмы получены в результате падения из-за взрывной волны. Также принято решение о госпитализации. Об этом сообщает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал