Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Свердловской области завершен ремонт участка дороги Нижняя Салда — Алапаевск

29 ноября 2025 в 14:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Завершен ремонт первого участка дороги Нижняя Салда — Алапаевск

Завершен ремонт первого участка дороги Нижняя Салда — Алапаевск

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области завершили капитальный ремонт первого участка автодороги Нижняя Салда — Алапаевск. Работы охватили шесть километров трассы от Нижней Салды до деревни Акинфиево. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Завершен капитальный ремонт первого участка автодороги Нижняя Салда — Алапаевск. От Нижней Салды до деревни Акинфиево дорожники обустроили новое дорожное полотно. Кроме того, дорога обеспечена необходимой для безопасного движения инфраструктурой: установлено более 200 метров барьерных ограждений, 72 сигнальных столбика и 63 дорожных знака, нанесена разметка», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Работы на трассе продолжаются — второй участок дороги (с 6-го по 15-й километр) планируют сдать в 2026 году. Этот объект — один из самых протяженных, которые ремонтировали в Свердловской области в 2025 году.

Продолжение после рекламы

В Свердловской области продолжается активная работа по улучшению дорожной инфраструктуры. В регионе запланирована масштабная реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД): власти заложили в бюджет 2026 года 4 миллиарда рублей на расширение ЕКАД до шести полос, а строительство на северном участке уже началось в 2025 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал