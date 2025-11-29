В Свердловской области завершен ремонт участка дороги Нижняя Салда — Алапаевск

Завершен ремонт первого участка дороги Нижняя Салда — Алапаевск Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области завершили капитальный ремонт первого участка автодороги Нижняя Салда — Алапаевск. Работы охватили шесть километров трассы от Нижней Салды до деревни Акинфиево. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Завершен капитальный ремонт первого участка автодороги Нижняя Салда — Алапаевск. От Нижней Салды до деревни Акинфиево дорожники обустроили новое дорожное полотно. Кроме того, дорога обеспечена необходимой для безопасного движения инфраструктурой: установлено более 200 метров барьерных ограждений, 72 сигнальных столбика и 63 дорожных знака, нанесена разметка», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Работы на трассе продолжаются — второй участок дороги (с 6-го по 15-й километр) планируют сдать в 2026 году. Этот объект — один из самых протяженных, которые ремонтировали в Свердловской области в 2025 году.

