РКН неоднократно требовал от Roblox удалить запрещенный контент на площадке

Роскомнадзор (РКН) многократно уведомлял администрацию игровой площадки Roblox о необходимости удалить запрещенные материалы, которые могут негативно повлиять на детей. Об этом сообщили в ведомстве.

«В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам», — сообщили в РКН. Их слова приводит РИА Новости.

В ведомстве добавили, что результаты мониторинга платформы Roblox свидетельствуют о неэффективности ее внутренней системы модерации. Она не обеспечивает должный уровень безопасности контента, размещаемого на сайте. Кроме того, на игровой площадке обнаруживается контент, который способен оказать негативное воздействие на нравственное и духовное формирование детей. Также на платформе складываются обстоятельства, которые могут способствовать совершению незаконных действий.

