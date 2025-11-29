РКН неоднократно требовал от Roblox удалить запрещенный контент на площадке
РКН отправлял соответствующие обращения администрации Roblox с 2019 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Роскомнадзор (РКН) многократно уведомлял администрацию игровой площадки Roblox о необходимости удалить запрещенные материалы, которые могут негативно повлиять на детей. Об этом сообщили в ведомстве.
«В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор на основании ст. 15.1 и 15.3 149-ФЗ с 2019 года неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам», — сообщили в РКН. Их слова приводит РИА Новости.
В ведомстве добавили, что результаты мониторинга платформы Roblox свидетельствуют о неэффективности ее внутренней системы модерации. Она не обеспечивает должный уровень безопасности контента, размещаемого на сайте. Кроме того, на игровой площадке обнаруживается контент, который способен оказать негативное воздействие на нравственное и духовное формирование детей. Также на платформе складываются обстоятельства, которые могут способствовать совершению незаконных действий.
Согласно данным пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, в 2025 году было зарегистрировано примерно тысяча случаев мошенничества в сфере компьютерных игр. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано на платформе Roblox. В ведомстве подчеркнули, что преступники зачастую используют такие методы, как размещение привлекательных видео, имитация ограниченных предложений и ложные раздачи. Злоумышленники могут связываться с детьми непосредственно в игре или в чатах, маскируясь под организаторы конкурсов или предлагая кажущиеся выгодными сделки, передает 360.ru.
