ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине
ВС РФ атаковали энергетические и объекты ВПК Украины
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российские военные атаковали военно-промышленные объекты Украины. Удары возмездия были произведены высокоточным оружием, в ответ на украинские атаки по территориям РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием и дронами по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу», — уточнили в оборонном ведормстве. Сообщение размещено в telegram-канале министерства. Все цели были успешно поражены.
В ночь на 29 ноября над Россией были сбиты 103 украинских беспилотника. Украина предприняла попытки атаковать 12 российских регионов. В Вологоградской области из-за повреждения жилой пятиэтажки беспилотником пострадали два человека.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
