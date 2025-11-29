Глава ГУР Украины* возглавит делегацию на переговорах с США

Глава ГУР Украины* едет в США для переговоров, пишет журналист The Economist Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может возглавить украинскую переговорную группу на встрече с американскими представителями. Об этом сообщил журналист The Economist Оливера Кэрролла.

«Мне сообщили, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, в качестве главы переговорного процесса (будет объявлено позднее)», — заявил Кэрролл. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, диалог между Украиной и США продолжается. Он отметил, что глава США Дональд Трамп не намерен позволять украинским проблемам помешать достижению урегулирования конфликта.

Ранее стало известно о «тайном» мирном плане США. Изначально он состоял из 28 пунктов и предполагал ряд уступок со стороны Киева, в том числе отказ от претензий на территории и от вступления в НАТО.

После была организована встреча в Женеве. Во время переговоров между США и Украиной, план сократился до 19 пунктов. Из него, например, исчез пункт о распределении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов. Более подробно о мировой реакции на новый мирный план по Украине — в материале URA.RU.

Москва сохраняет открытость к диалогу и вести подготовку к переговорам. Президент Российской Федерации Владимир Путин завил, что план США потенциально может стать базой для достижения мира.

На фоне обсуждения плана Трампа в Киеве разгорается коррупционный скандал. НАБУ провело проведены обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, главы Минюста Германа Галущенко (позже он был отправлен в отставку), в компании «Энергоатом» и дома у экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Последний, по данным западных СМИ, мешал мирному урегулированию конфликта с Россией. Он должен был поехать в США в Майами, где у Киева была запланирована встреча с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, для обсуждения пунктов плана Трампа.