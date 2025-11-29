Россиянам советуют искать защиты от «бабушкиной схемы» в фильме «12 стульев»
Для сделкам по недвижимости юристы советуют использовать принцип, описанный в романе Ильфа и Петрова
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Юристы предложили использовать принцип «деньги вперед» для защиты от потери недвижимости при «бабушкиной схеме». Об этом сообщает РБК. Эксперты считают, что этот принцип, упомянутый в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», может помочь обезопасить себя как при покупке жилья, так и в ходе судебных разбирательств.
«Как говорится в романе „12 стульев“ — утром деньги, вечером стулья, можно наоборот, но деньги вперед», — сказал юрист по вопросам недвижимости Олег Силкин. Его слова приводит РБК.
Юристы предлагают воспользоваться двумя методами для снижения вероятности возникновения рисков. Во-первых, при оформлении сделки необходимо подготовить договор купли-продажи, в котором будут четко прописаны потенциальные риски, связанные с мошенничеством по так называемой «бабушкиной схеме». Во-вторых, если сделка уже совершена и дело дошло до судебного разбирательства по вопросу возврата квартиры, следует подать ходатайство о сохранении права владения недвижимостью за покупателем до тех пор, пока ему не будут полностью возвращены уплаченные денежные средства.
Ранее стало известно, что в народе термин «бабушкины схемы» с жильем иначе прозвали «эффектом Долиной». Данный термин получил широкое распространение в 2025 году. Оно, по данным лингвистом, может быть даже включено в лингвистические справочники. Оно возникло после того, как певица Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы, а ее отказ вернуть деньги покупательнице вызвал общественное возмущение и привел к «отмене» артистки. Теперь этим выражением обозначают преступные мошеннические схемы с продажей квартир. По словам профессора Наталии Козловской, речь идет не об академических словарях, а о специальных неографических ежегодниках и цифровом ресурсе «Новое в русской лексике». Эти издания фиксируют новые слова и фразы, которые получили широкое распространение, пишет «Царьград».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.