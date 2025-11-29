Россиянам советуют искать защиты от «бабушкиной схемы» в фильме «12 стульев»

Для сделкам по недвижимости юристы советуют использовать принцип, описанный в романе Ильфа и Петрова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юристы предложили использовать принцип «деньги вперед» для защиты от потери недвижимости при «бабушкиной схеме». Об этом сообщает РБК. Эксперты считают, что этот принцип, упомянутый в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», может помочь обезопасить себя как при покупке жилья, так и в ходе судебных разбирательств.

«Как говорится в романе „12 стульев“ — утром деньги, вечером стулья, можно наоборот, но деньги вперед», — сказал юрист по вопросам недвижимости Олег Силкин. Его слова приводит РБК.

Юристы предлагают воспользоваться двумя методами для снижения вероятности возникновения рисков. Во-первых, при оформлении сделки необходимо подготовить договор купли-продажи, в котором будут четко прописаны потенциальные риски, связанные с мошенничеством по так называемой «бабушкиной схеме». Во-вторых, если сделка уже совершена и дело дошло до судебного разбирательства по вопросу возврата квартиры, следует подать ходатайство о сохранении права владения недвижимостью за покупателем до тех пор, пока ему не будут полностью возвращены уплаченные денежные средства.

