Mash: в Россию запретили ввозить праворульные автомобили

Суд во Владивостоке запретил поставлять в страну праворульные и гибридные автомобили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Приморского края постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Причина — несоответствие левонаправленного пучка фар требованиям для правостороннего движения. Об этом сообщает Mash.

«Праворульные и гибридные авто запретили ввозить в Россию — решением владивостокского суда. Причина — левонаправленный пучок фар. Суд изменил существовавшие правила выдачи документа после попытки испытательной лаборатории оспорить отзыв аккредитации», — передают авторы канала.

Решение суда связано с проверкой лабораторий, лишившихся аккредитации на выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) праворульным и гибридным автомобилям. Ранее лаборатории не проверяли такие автомобили на соответствие положению, связанному с фарами.

Продолжение после рекламы

Доля праворульных автомобилей в России составляет 8,8%, а на Дальнем Востоке — 73%. За первые шесть месяцев 2025 года в страну было ввезено более 100 тысяч таких автомобилей.