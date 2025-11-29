Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Авто

Mash: в Россию запретили ввозить праворульные автомобили

29 ноября 2025 в 14:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд во Владивостоке запретил поставлять в страну праворульные и гибридные автомобили

Суд во Владивостоке запретил поставлять в страну праворульные и гибридные автомобили

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд Приморского края постановил запретить ввоз в Россию праворульных и гибридных автомобилей. Причина — несоответствие левонаправленного пучка фар требованиям для правостороннего движения. Об этом сообщает Mash.

«Праворульные и гибридные авто запретили ввозить в Россию — решением владивостокского суда. Причина — левонаправленный пучок фар. Суд изменил существовавшие правила выдачи документа после попытки испытательной лаборатории оспорить отзыв аккредитации», — передают авторы канала. 

Решение суда связано с проверкой лабораторий, лишившихся аккредитации на выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) праворульным и гибридным автомобилям. Ранее лаборатории не проверяли такие автомобили на соответствие положению, связанному с фарами. 

Продолжение после рекламы

Доля праворульных автомобилей в России составляет 8,8%, а на Дальнем Востоке — 73%. За первые шесть месяцев 2025 года в страну было ввезено более 100 тысяч таких автомобилей.

В конце октября в Совфеде уже поднимали тему с запретом в России праворульных авто, передает Pravda.ru. Ранее Верховный суд также запретил регистрировать перегоняемый автомобиль без технического паспорта на авто, передает РАПСИ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • 50
    29 ноября 2025 14:33
    Так там все на праворуких ездят) Или думают, что поделки автотаза начнут покупать? угу, ога)
Добавить комментарий
Следующий материал