В Подмосковье обнаружен младенец на мусороперерабатывающем заводе

В Московской области на предприятии по утилизации мусора обнаружено тело новорожденного ребенка. По данным источника, тело было найдено в деревне Сахарово на комплексе по переработке отходов «Север».

«Тело новорожденного ребенка найдено на предприятии по утилизации мусора в Московской области», — сообщили «Известия», со ссылкой на слова источника. По его словам, тело младенца было обнаружено в деревне Сахарово на комплексе по переработке отходов «Север» в одеяле.

Признаков насильственной смерти не выявлено, причина смерти пока не установлена. Находку сделал сортировщик комплекса.

Ранее следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «халатность» после смерти ребенка в Балашихе. Инцидент произошел 18 ноября. Убийство шестилетнего мальчика было совершено, предположительно, его матерью.