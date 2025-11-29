В Подмосковье обнаружен младенец на мусороперерабатывающем заводе
В Подмосковье нашли тело младенца
В Московской области на предприятии по утилизации мусора обнаружено тело новорожденного ребенка. По данным источника, тело было найдено в деревне Сахарово на комплексе по переработке отходов «Север».
«Тело новорожденного ребенка найдено на предприятии по утилизации мусора в Московской области», — сообщили «Известия», со ссылкой на слова источника. По его словам, тело младенца было обнаружено в деревне Сахарово на комплексе по переработке отходов «Север» в одеяле.
Признаков насильственной смерти не выявлено, причина смерти пока не установлена. Находку сделал сортировщик комплекса.
Ранее следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «халатность» после смерти ребенка в Балашихе. Инцидент произошел 18 ноября. Убийство шестилетнего мальчика было совершено, предположительно, его матерью.
Тело несовершеннолетнего было найдено на балконе квартиры. Фрагменты тела обнаружены в Гольяновском пруду в Москве. Подробности загадочного убийства — в материале URA.RU.
