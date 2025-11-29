Логотип РИА URA.RU
В ХМАО заведующий отделением ударил медсестру по голове

29 ноября 2025 в 14:48
Медсестра отсудила у больницы 15 тысяч рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Городской суд Радужного (ХМАО) обязал местную городскую больницу выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда медсестре, пострадавшей от действий заведующего отделением. Инцидент произошел во время ночного дежурства, когда заведующий, используя нецензурную брань, ударил медсестру журналом по голове. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Медицинская сестра утверждала, что испытала физическую боль и нравственные страдания из-за унижения ее чести и достоинства в присутствии посторонних лиц», — говорится в сообщении канала. Инцидент подтвердился в ходе служебного расследования, проведенного больницей, после чего к заведующему было применено дисциплинарное взыскание.

Суд признал обоснованными требования истца о компенсации морального вреда. Помимо 15 тысяч рублей, больница также должна возместить три тысячи рублей за государственную пошлину и 12 тысяч рублей на юридические услуги.

