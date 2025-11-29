ВСУ атаковали ключевой маршрут экспорта казахстанской нефти в Новороссийске: что известно, повреждения

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские с морским терминалом в Новороссийске Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью 29 ноября безэкипажные катеры ВСУ атаковали Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. КТК — нефтетранспортная компания с участием России и Казахстана, созданная для строительства и обслуживания Каспийского магистрального нефтепровода. Компания подтвердила атаку и уточнила, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна из-за масштабных повреждений. Что известно об атаке и ее последствиях — в материале URA.RU.

Атака безэкипажных катеров ВСУ

Катера ВСУ нанесли удар по объекту в акватории терминала в районе 04:06 по мск. Капитан морского порта «Новороссийск» временно остановил погрузочные и иные операции, танкеры выведены за пределы акватории. Об этом сообщили в пресс-службе порта. Пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет. Срабатывание систем аварийной защиты позволило вовремя перекрыть трубопроводы.

Последствия и повреждения

В компании заявили, что, по предварительным данным, утечки нефти в Черное море не произошло. Сейчас проводится отбор проб морской воды и ведется экологический мониторинг.

«Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА», — оценили ущерб в компании.

Заявление компании

Представители КТК подчеркнули, что это уже третий акт агрессии против порта. Там также обратили внимание, что компания не находится под санкциями и находится под защитой международного права.

"Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на КТК – это атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее атакованы были НПС «Кропоткинская», повреждения получил административный офис КТК в Новороссийске", — говорится в официальном сообщении компании.

Там подчеркнули, что в отношении КТК не вводились санкционные или ограничительные мер. Это, как обратили внимание в КТК, говорит о признании значительной роли компании в обеспечении интересов западных акционеров компании.

Что такое Каспийский трубопроводной консорциум

Консорциум был основан в 1992 году для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Информация предоставлена официальными источниками, связанными с деятельностью КТК.

Каспийский магистральный нефтепровод, протяженность которого превышает 1,5 тысячи километров, играет ключевую роль в экспорте казахстанской нефти.