Общество

ЖКХ и Городская среда

Без воды в Кургане временно остались предприятия и техникум

29 ноября 2025 в 14:42
Холодную воду отключили из-за аварии в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за аварии на сетях временно без воды остались заводы «Икар» и «Корвет», а также техникум. Об этом рассказали представители «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Химмашевская, 9 без ХВС: ООО „Молоко Зауралье“, завод „Химмаш“, „Корвет“, „Икар“. На улице Б. Петрова, 93-119, 118-124, 95б, 97 (техникум), 85 (Белые ручки), 120 стр.1 (Реабилитационный Центр)», — сообщается в telegram-канале компании.

Ранее без воды оставались социальные объекты, жилые дома и предприятия на разных улицах города. Новая авария на сетях водопровода на улице Химмашевская привела к отключению ХВС на ряде предприятий и в техникуме, что подчеркивает сохраняющуюся проблему с водоснабжением в городе.

