Без воды в Кургане временно остались предприятия и техникум

В Кургане из-за аварии на сетях временно без воды остались заводы «Икар» и «Корвет», а также техникум. Об этом рассказали представители «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Химмашевская, 9 без ХВС: ООО „Молоко Зауралье“, завод „Химмаш“, „Корвет“, „Икар“. На улице Б. Петрова, 93-119, 118-124, 95б, 97 (техникум), 85 (Белые ручки), 120 стр.1 (Реабилитационный Центр)», — сообщается в telegram-канале компании.