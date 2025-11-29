Материнская любовь: какие праздники отмечают 30 ноября 2025 года

День матери — семейный праздник, посвященный заботе и благодарности мамам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Последнее воскресенье ноября традиционно становится особенным днем для миллионов российских семей — 30 ноября 2025 года страна отмечает День матери. Помимо главного семейного торжества, эта дата насыщена событиями: православная церковь вспоминает преподобного Никона Радонежского, в народном календаре наступает Григорий Зимоуказатель, профессиональный праздник справляют работники свеклосахарной отрасли, а мировое сообщество чествует домашних животных и специалистов по защите информации. Подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 30 ноября 2025

Память преподобного Никона Радонежского

Тридцатого ноября православная церковь совершает память преподобного Никона Радонежского — ближайшего ученика и духовного преемника великого Сергия Радонежского. Святой родился в четырнадцатом столетии в городе Юрьеве-Польском и с юности стремился к монашеской жизни. Услышав об ангельском житии преподобного Сергия, юноша пришел в Троицкую обитель, где был пострижен в иночество преподобным Афанасием. После возведения в сан иеромонаха Никон стал любимым учеником Сергия, который поселил его в своей келии и за полгода до кончины назначил своим преемником.

Преподобный Никон с любовью поддерживал все установления своего учителя, но тяготился бременем настоятельства и на время уединился в особую келию. В 1400 году по просьбе братии он вновь принял на себя управление обителью. Тяжелым испытанием для монастыря стало нашествие татарского хана Едигея в 1408 году, когда обитель была разрушена. Преподобный Никон не впал в уныние и подвиг братию на восстановление святыни. Главным делом его жизни стало строительство каменного храма над гробом духовного отца.

Летом 1422 года при копании рвов для фундамента нового храма были обретены нетленные мощи преподобного Сергия Радонежского. Вскоре воздвигли белокаменный храм во славу Пресвятой Троицы, для украшения которого преподобный Никон пригласил лучших иконописцев — преподобных иноков Андрея Рублева и Даниила Черного. Именно тогда была написана величайшая икона Живоначальной Троицы. Преподобный отошел ко Господу 30 ноября 1426 года и был погребен близ раки преподобного Сергия, где его мощи почивают и поныне.

Народный праздник 30 ноября 2025

Григорий Зимоуказатель

В народном календаре тридцатое ноября известно как Григорий Зимоуказатель или Предзимье. День получил название по имени святителя Григория Чудотворца, жившего в третьем веке в Малой Азии. Будущий святитель родился в языческой семье города Неокесарии, но получил прекрасное образование и с юности искал истинный смысл жизни. Истина открылась ему в Святом Евангелии, после чего молодой человек принял христианство и стал вести благочестивую жизнь в целомудрии.

Когда язычники решили опорочить юношу, подослав к нему блудницу, которая требовала плату за несовершенный грех, Григорий заплатил ей. Женщина пала в припадке, а затем призналась в обмане. Святой совершил над ней молитву, изгнав бесов. Позже Григорий удалился в пустыню, желая провести там остаток дней, но судьба распорядилась иначе — он стал епископом Неокесарии, где прославился чудесами исцеления больных и одержимых.

На Руси этот день считался указателем зимней погоды. По обыкновению люди «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. В забавах участвовали все от мала до велика. Считалось, что чем дальше удастся укатиться, тем крепче и суровей будет зима, но тем удачней окажется следующий год. Говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь». Наблюдали за льдом на реке: темный лед предвещал хороший урожай будущим летом. Примечали: «Каков Григорий — такова и зима».

Что можно и нельзя делать 30 ноября 2025 года

День Григория Зимоуказателя сопровождался множеством народных примет и запретов. Традиционно в этот день было принято посещать баню — предки верили, что чистота тела в сочетании с чистотой помыслов помогает утроить силы и легче пережить предстоящую зиму. Обязательно находили время для общения с родными и близкими, помогали им по хозяйству. Особо благоприятным считалось восстановление утраченных связей со старыми друзьями.

Существовал старинный обряд для привлечения денег: вымытое зеркало клали перед ним всю имеющуюся наличность на целые сутки, а ровно через месяц сумма должна была удвоиться. Сон на ночь тридцатого ноября считался вещим и часто сбывался, поэтому старались запомнить образы сновидений.

Строгие запреты касались ссор и конфликтов с близкими — конфликт, начатый в этот день, мог затянуться надолго и привести к серьезному разрыву отношений. Нельзя было выходить из дома в грязной одежде с нерасчесанными волосами — неопрятность могла привлечь нечистую силу и оттолкнуть друзей. Не рекомендовались дальние поездки из-за риска неприятностей в пути. Категорически запрещалось примеривать чужие кольца, особенно обручальные, нарушать данные обещания и хвастаться достижениями. Даже небольшую дырку на одежде следовало немедленно зашить, иначе деньги не будут задерживаться в доме.

Российские праздники 30 ноября 2025

День матери в России — главное семейное торжество

В Российской империи День матери впервые отметили 1 декабря 1915 года Фото: Создано в Midjourney

Тридцатое ноября 2025 года Россия двадцать восьмой раз на официальном уровне отмечает День матери. Праздник установлен Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 года и справляется в последнее воскресенье ноября. Инициатива учреждения принадлежала Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи, а целью стало повышение социальной значимости материнства и воздание должного материнскому труду.

Символом праздника стала незабудка — по древним поверьям этот цветок обладает способностью напоминать о забытых близких. В России также символом является плюшевый медведь. Невозможно поспорить, что этот праздник — праздник вечности, ведь для каждого человека мама остается самым главным в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

С каждым годом торжество становится популярнее в российском обществе. Особенно красиво и незабываемо проходят мероприятия в детских дошкольных и образовательных учреждениях, где дети дарят мамам подарки, сделанные своими руками, и представляют специально подготовленные концертные номера. Культурно-массовых событий становится больше — они проходят практически во всех регионах при организации или поддержке местных властей. Традиционно к дате организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями и концертами.

Более чем в шестидесяти субъектах Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки и премии за достойное воспитание детей, вручение которых приурочено к празднику. В современной России родители, воспитывающие четырех и более детей, награждаются медалью ордена «Родительская слава», а семерых и более — орденом «Родительская слава».

День работника свеклосахарной отрасли России

В последнее воскресенье ноября также отмечается профессиональный праздник работников свеклосахарной отрасли. Сахар — стопроцентно натуральный продукт, созданный природой. Он накапливается в корнеплодах сахарной свеклы в процессе фотосинтеза, являясь результатом взаимодействия солнца, воздуха и воды. История российской свеклосахарной промышленности началась в 1802 году, когда первый завод был построен в селе Алябьево Тульской губернии генералом Бланкеннагелем и химиком Есиповым. В ноябре того года получили первый промышленный объем свекловичного сахара — около пяти тонн.

За более чем двести лет отрасль переживала расцвет и упадок, национализацию и разрушения военного времени. Большинство ныне действующих заводов построены после решения Совета Министров СССР от 23 сентября 1949 года. Сегодня в стране работают почти семьдесят сахарных заводов, перерабатывающих свыше сорока миллионов тонн сахарной свеклы ежегодно и производящих около шести миллионов тонн сахара. День сахарника объединяет более двухсот пятидесяти тысяч работников семеноводческих хозяйств, заводов, торговых компаний и научных институтов.

Международные праздники 30 ноября 2025 года

Всемирный день домашних животных

Ежегодно тридцатого ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных, посвященный всем одомашненным человеком животным. Идея праздника впервые прозвучала в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции. Девизом стали слова Маленького принца: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

К сожалению, многие люди не осознают, что животное в доме — прежде всего огромная ответственность. Недостаточно просто кормить или выгуливать питомца — требуются постоянный уход, внимание, воспитание, забота о здоровье, своевременные визиты к ветеринару и прививки. Мероприятия, посвященные дню, весьма разнообразны: пикеты в защиту животных, флешмобы в поддержку создания приютов, выставки кошек и собак.

Среди акций последних лет популярна «Колокольчик», когда в зоопарках дети в течение минуты звенят в колокольчики, привлекая внимание к проблемам защиты животных. В России праздник отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Согласно статистике, у каждого второго жителя страны есть питомец.

Международный день защиты информации

Тридцатого ноября также справляется Международный день защиты информации, известный как День компьютерной безопасности. Праздник установлен американской Ассоциацией вычислительной техники в 1988 году после первой массовой эпидемии сетевого «червя» Морриса. Цель — напоминание пользователям о необходимости защиты компьютеров и хранимой информации, привлечение внимания производителей и пользователей к проблемам безопасности.

