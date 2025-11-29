Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Подростки стали умирать от нового опасного увлечения

Shot: с начала года 20 подростков погибли от вдыхания паров газа
29 ноября 2025 в 15:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Подростки начали увлекаться сниффингом - вдахнием паров газа

Подростки начали увлекаться сниффингом - вдахнием паров газа

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

С начала 2025 года в России зафиксировано 20 случаев гибели подростков из-за сниффинга — вдыхания паров газа. Только за последние несколько дней произошли две трагедии в разных регионах страны — в Усть-Качке Пермского края погиб 15-летний школьник, а в Новочеркасске Ростовской области — 14-летняя девочка. Такие данные приводит Shot.

«20 подростков погибли из-за опасного увлечения сниффингом в России с начала года. Количество жертв и отравлений газом продолжает расти», — передают авторы канала. Случаи гибели подростков от сниффинга в 2025 году зафиксированы во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, на Алтае, в Краснодарском и Приморском крае, в Ненецком автономном округе.

Причем только за последние несколько дней сообщалось о гибели сразу двух подростков. К 25 ноября скончалась 14-летняя девочка в Новочеркасске Ростовской области. До этого, 21 ноября, в Усть-Качке Пермского края 15-летний школьник скончался после того, как убегал от взрослых, которые заметили, что тот с другом вдыхал газы. Подросток почти сразу потерял сознание и по итогу скончался. 

Продолжение после рекламы

Сниффинг представляет серьезную опасность для жизни и здоровья подростков. Вдыхание паров газа приводит к отмиранию клеток мозга и может стать причиной смерти. Медики призывают родителей быть бдительными и обращать внимание на подозрительные запахи в комнате детей и их странное поведение.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Дед
    29 ноября 2025 15:20
    Нет чтобы вязать масксети, делать окопные свечи дык они эти подростки придумали на свою голову какой то снифин!!!!!!!!!!!!!
Добавить комментарий
Следующий материал