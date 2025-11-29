Подростки стали умирать от нового опасного увлечения

Подростки начали увлекаться сниффингом - вдахнием паров газа Фото: Никита Сабашников © URA.RU

С начала 2025 года в России зафиксировано 20 случаев гибели подростков из-за сниффинга — вдыхания паров газа. Только за последние несколько дней произошли две трагедии в разных регионах страны — в Усть-Качке Пермского края погиб 15-летний школьник, а в Новочеркасске Ростовской области — 14-летняя девочка. Такие данные приводит Shot.

«20 подростков погибли из-за опасного увлечения сниффингом в России с начала года. Количество жертв и отравлений газом продолжает расти», — передают авторы канала. Случаи гибели подростков от сниффинга в 2025 году зафиксированы во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской, Липецкой областях, на Алтае, в Краснодарском и Приморском крае, в Ненецком автономном округе.

Причем только за последние несколько дней сообщалось о гибели сразу двух подростков. К 25 ноября скончалась 14-летняя девочка в Новочеркасске Ростовской области. До этого, 21 ноября, в Усть-Качке Пермского края 15-летний школьник скончался после того, как убегал от взрослых, которые заметили, что тот с другом вдыхал газы. Подросток почти сразу потерял сознание и по итогу скончался.

Продолжение после рекламы