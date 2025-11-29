В Пермском крае простились с санитаром, погибшим в ходе СВО
Военнослужащего проводили в последний путь 28 ноября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае простились с 27-летним санитаром Евгением Тупицыным, погибшим в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Церемония прощания прошла в его родном поселке Сергеевский, сообщила администрация Гайнского округа.
«Наш земляк, уроженец поселка Сергеевский, рядовой Тупицын Евгений Сергеевич, героически погиб 9 ноября 2025 года при выполнении боевых задач. Разделяем горечь невосполнимой утраты. От имени жителей Гайнского округа и от коллектива администрации выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Евгения», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
По данным администрации, Тупицын был призван в рамках частичной мобилизации и с 27 сентября 2022 года проходил службу в мотострелковом батальоне. Он занимал должность водителя-санитара отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода. Простились с бойцом 28 ноября 2025 года в поселке Сергеевский.
