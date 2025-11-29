Челябинец лишился кроссовера за любовь к пьяной езде

Кроссовер нарушителя закона изъят в доход государства Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Автолюбителя из Челябинской области наказали за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Подсудимый был лишен прав на два с половиной года, приговорен к 320 часам обязательных работ, а его автомобиль «Рено Дастер» конфискован в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Принадлежащий осужденному автомобиль „Рено Дастер“ конфискован в доход государства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Приговор вынес Увельский районный суд. Мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за пьяную езду, в октябре 2025 года снова сел за руль нетрезвым. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции, зафиксировав нарушение.

Продолжение после рекламы