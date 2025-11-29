Танкер Virat вновь атаковали у берегов Турции
Фото: Роман Наумов © URA.RU
У берегов Турции вновь подвергся нападению танкер Virat под флагом Гамбии. Об этом сообщает телеканал NTV. Причем накануне вечером этот же танкер уже был поврежден.
«Танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции», — передают журналисты. Инцидент произошел в Черном море в 35 морских милях от турецкого побережья.
По данным NTV, танкер получил небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией в результате атаки морских беспилотников. Ранее, в пятницу вечером, на судне возник пожар, предположительно, также после поражения беспилотником. Все 20 членов экипажа были эвакуированы, отмечал турецкий Минтранс.
