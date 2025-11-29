Орбан придумал, как решить конфликт между Россией и Украиной

Орбан придумал, чем должна стать Украина после завершения конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

После завершения конфликта Украина должна стать «буферным государством» между Россией и НАТО. С таким мнением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Единственно возможное долгосрочное решение заключается в том, <...> Россия сохраняет за собой территорию, согласованную на международной мирной конференции, а все к западу от этой линии — вплоть до восточной границы НАТО — составляет территорию украинского государства, которое вновь станет буферным», — заявил Орбан. Об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag.

Премьер-министр Венгрии также подчеркнул, что НАТО и Россия должны договориться о численности и оснащении ВСУ, которым разрешено действовать в буферной зоне. Обе стороны также должны предоставить гарантии того, что никто не возьмет буферное государство под свой контроль.

Продолжение после рекламы

Ранее президент России Владимир Путин и Виктор Орбан провели переговоры в Москве. Встреча в Кремле стала 13-й для руководителей двух стран и третьей с начала СВО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, встреча прошла в позитивном ключе.