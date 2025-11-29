Роспотребнадзор обнаружил опасную рыбу на ямальских прилавках
Из всей проверенной рыбной продукции 1,6 % не соответствовали нормам гигиены
Фото: Илья Московец © URA.RU
На Ямале проверил качество рыбы и морепродуктов: почти 2% проб не соответствовали нормативам. По данным официального сайта Роспотребнадзора по ЯНАО, за 2025 года было исследовано более 700 проб продукции.
«Из исследованных проб продукции 1,6 % не соответствовали гигиеническим нормативам», — сообщает ведомство. В ходе проверок специалисты оценивали продукцию по различным показателям, включая санитарно-химические, физико-химические, микробиологические, паразитологические и радиологические.
Среди основных нарушений — отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, несоблюдение правил маркировки при фасовке и условий хранения. Нарушители были привлечены к административной ответственности, а также получили предписания об устранении выявленных нарушений.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!