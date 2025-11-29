Роспотребнадзор обнаружил опасную рыбу на ямальских прилавках

Из всей проверенной рыбной продукции 1,6 % не соответствовали нормам гигиены Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале проверил качество рыбы и морепродуктов: почти 2% проб не соответствовали нормативам. По данным официального сайта Роспотребнадзора по ЯНАО, за 2025 года было исследовано более 700 проб продукции.

«Из исследованных проб продукции 1,6 % не соответствовали гигиеническим нормативам», — сообщает ведомство. В ходе проверок специалисты оценивали продукцию по различным показателям, включая санитарно-химические, физико-химические, микробиологические, паразитологические и радиологические.