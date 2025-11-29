Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Роспотребнадзор обнаружил опасную рыбу на ямальских прилавках

29 ноября 2025 в 15:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из всей проверенной рыбной продукции 1,6 % не соответствовали нормам гигиены

Из всей проверенной рыбной продукции 1,6 % не соответствовали нормам гигиены

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале проверил качество рыбы и морепродуктов: почти 2% проб не соответствовали нормативам. По данным официального сайта Роспотребнадзора по ЯНАО, за 2025 года было исследовано более 700 проб продукции.

«Из исследованных проб продукции 1,6 % не соответствовали гигиеническим нормативам», — сообщает ведомство. В ходе проверок специалисты оценивали продукцию по различным показателям, включая санитарно-химические, физико-химические, микробиологические, паразитологические и радиологические.

Среди основных нарушений — отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, несоблюдение правил маркировки при фасовке и условий хранения. Нарушители были привлечены к административной ответственности, а также получили предписания об устранении выявленных нарушений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал