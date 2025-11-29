Курганцев зовут работать промышленными альпинистами на зарплату до 280 тысяч

Жителей Курганской области приглашают поработать промышленными альпинистами. Им обещают зарплату до 280 тысяч рублей за вахту. Об этом говорится в объявлении.

В последнее время на рынке труда Курганской области появилось много вакансий с зарплатой, которая значительно превышает средний уровень по региону. Большая часть таких предложений связана с промышленностью и предполагает работу на крупных предприятиях или вахтовый метод с выездом в другие регионы. Ранее, например, АО «Курганмашзавод» предлагал сварщикам зарплату до 150 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам скорой помощи — до 250 тысяч рублей на вахте.