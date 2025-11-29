Курганцев зовут работать промышленными альпинистами на зарплату до 280 тысяч
Специалистов набирают в Кургане
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Жителей Курганской области приглашают поработать промышленными альпинистами. Им обещают зарплату до 280 тысяч рублей за вахту. Об этом говорится в объявлении.
«Вакансии промышленных альпинистов, обучение с нуля. Вахта, зарплата от 140 000 до 280 000 рублей», — указано на сайте с объявлениями по поиску работы.
Уточняется, что соискатели вакансии должны обладать крепким здоровьем. Потенциальным сотрудникам придется работать на высоте и выполнять задания на предприятиях.
В последнее время на рынке труда Курганской области появилось много вакансий с зарплатой, которая значительно превышает средний уровень по региону. Большая часть таких предложений связана с промышленностью и предполагает работу на крупных предприятиях или вахтовый метод с выездом в другие регионы. Ранее, например, АО «Курганмашзавод» предлагал сварщикам зарплату до 150 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам скорой помощи — до 250 тысяч рублей на вахте.
