Общество

Работа

Курганцев зовут работать промышленными альпинистами на зарплату до 280 тысяч

29 ноября 2025 в 16:20
Специалистов набирают в Кургане

Специалистов набирают в Кургане

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают поработать промышленными альпинистами. Им обещают зарплату до 280 тысяч рублей за вахту. Об этом говорится в объявлении.

«Вакансии промышленных альпинистов, обучение с нуля. Вахта, зарплата от 140 000 до 280 000 рублей», — указано на сайте с объявлениями по поиску работы.

Уточняется, что соискатели вакансии должны обладать крепким здоровьем. Потенциальным сотрудникам придется работать на высоте и выполнять задания на предприятиях.

В последнее время на рынке труда Курганской области появилось много вакансий с зарплатой, которая значительно превышает средний уровень по региону. Большая часть таких предложений связана с промышленностью и предполагает работу на крупных предприятиях или вахтовый метод с выездом в другие регионы. Ранее, например, АО «Курганмашзавод» предлагал сварщикам зарплату до 150 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам скорой помощи — до 250 тысяч рублей на вахте.

