Делегацию Украины на переговорах с США вместо Ермака возглавит Рустем Умеров
Зеленский назначил Умерова вместо Ермака главой делегации на переговорах
29 ноября 2025 в 15:27
Умеров возглавит делегацию Украины по мирным переговорам
Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября 2025 года подписал указ, которым утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорах с США. Главой делегации назначен Рустем Энверович Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Информацию об этом можно найти в тексте президентского указа. Указ вступил в силу.
