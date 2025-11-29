Логотип РИА URA.RU
Делегацию Украины на переговорах с США вместо Ермака возглавит Рустем Умеров

Зеленский назначил Умерова вместо Ермака главой делегации на переговорах
29 ноября 2025 в 15:27
Умеров возглавит делегацию Украины по мирным переговорам

Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября 2025 года подписал указ, которым утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорах с США. Главой делегации назначен Рустем Энверович Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Информацию об этом можно найти в тексте президентского указа. Указ вступил в силу. 

