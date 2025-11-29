«Шансов исправиться было много»: в академии Плющенко полыхает скандал с избиением фигуристки

Яна Рудковская показла побои, которая мать фигуристки Костылевой оставляет на теле своей дочери Фото: страница Яны Рудковской в Instagram @rudkovskayaofficial

Супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила о жестоком обращении матери с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой, действующей чемпионкой России среди юниоров. Рудковская в своем telegram-канале опубликовала фото и видео со следами побоев на теле девочки. Также на кадрах видно, как мать Костылевой бьет своего ребенка кулаком в живот и швыряет на лавку. Инцидент связан с ситуацией в академии «Ангелы Плющенко». Рудковская также подчеркнула, что давала шансы скандальной матери на исправление, но тщетно.

«Мы действуем исключительно в Рамках Законов РФ. Все органы не бездействуют. Тем более мама-блогер Ирина Костылева состоит на учете в опеке. <...> Лена-то, конечно, простит [свою мать], а мы еще подумаем, но не факт, что поверим! Шансов на исправление давали слишком много, никто не оценил!», — отреагировала Рудковская на ситуацию в целом в своем последнем посте по данной ситуации. До этого она публиковала кадры с побоями самой девочки Лены Костылевой и вызывала органы опеки. На ситуацию также отреагировала и журналистка Ксения Собчак, которая также не сдерживала эмоций из-за избиения ребенкка своей матерью.

По словам Рудковской, ситуация продолжается уже полтора года. Ранее сама мама девочки Ирина Костылева выражала недовольство выступлениями дочери в социальных сетях, а теперь отрицает обвинения в насилии со стороны Рудковской и Плющенко, и называет их ложью.

По словам матери, дочь якобы допрашивали без присутствия родителей после того, как ее увезли с территории академии. Однако, как отмечает Рудковская, отец девочки оставался с ней, а с территории академии выгнали только мать. В ситуации разбираются уполномоченные органы, передает «Национальная служба новостей».