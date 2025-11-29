Выяснилась правда о происхождении 3I/ATLAS: комета постепенно потухает

3I/ATLAS продолжает приблежаться к Земле Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ученые заявили, что комета 3I/ATLAS заметно потускнела за последнее время. Астрономы сообщили, что за последние несколько дней яркость космического объекта снизилась больше чем на треть. Она продолжает сближаться с Землей. Максимально сблизиться с планетой она должна 19 декабря 2025 года. Что еще сообщили астрономы — в материале URA.RU.

Комета 3I/ATLAS потускнела

Ученые Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) сообщили, что за несколько дней яркость 3I/ATLAS значительно снизилась. По их словам, она потускнела больше чем на треть, хотя она продолжает сближаться с Землей.

По данным XRAS, еще в начале недели, 24 ноября, звездная величина 3I/ATLAS была 10,1, а сейчас выросла до 10,6. Чем больше это число, тем объект слабее виден. По расчетам ученых, сейчас комета светит примерно на 63% от той яркости, что была шесть дней назад.

Астрономы считают, что причина падения яркости — удаление кометы от Солнца. Она светит отраженным солнечным светом, и чем дальше она от звезды, тем слабее становится. «Не исключено, впрочем, что на снижение яркости влияют и внутренние причины, например, скрытые от наблюдения изменения характеристик (прежде всего альбедо) центрального тела», — говорится в сообщении ученых.

Однако 3I/ATLAS все еще остается одной из самых ярких комет на земном небе. По словам ученых, она — на четвертом месте среди около сотни объектов данного типа, которые можно наблюдать.

Кто светит ярче 3I/ATLAS

По словам астрономов, ярче кометы 3I/ATLAS светит и занимает лидирующее место среди объектов данного типа: C/2025 A6 (Lemmon). Уточняется, что за последний месяц ее яркость стала почти в 10 раз слабее, но это не сместило ее с первого места.

Комета все ближе к Земле

По ранним оценкам астрономов, максимально близко к планете 3I/ATLAS должна подойти 19 декабря 2025 года. Уже весной 2026 года она может приблизиться к Юпитеру. С 24 ноября по 29 ноября дистанция между кометой и Землей сократилась на 10 миллионов километров.

Ученые выяснили происхождение кометы

Астрономы также подтвердили естественное происхождение кометы 3I/ATLAS. По данным XRAS, радиоизлучение, выпускаемое объектом показало, что излучаемый кометой сигнал на частотах 1665–1667 мегагерц характерен для естественных образований. Подобное радиоизлучение связано с распадом молекул воды под воздействием солнечного света и является доказательством естественного происхождения кометы.

