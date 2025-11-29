Правительство продлило запрет на вывоз отходов от драгоценных металлов до мая 2026 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство России продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Ограничение будет действовать с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года. Информация об этом содержится в подписанном постановлении.

«В России продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Согласно подписанному постановлению, ограничение будет действовать ещё шесть месяцев — с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года», — отмечается на официальном сайте правительства. Меры направлены на увеличение загрузки производственных мощностей российских аффинажных предприятий, то есть тех, которые занимаются очисткой металлов.