Правительство продлило запрет на вывоз отходов от драгоценных металлов
Правительство продлило запрет на вывоз отходов от драгоценных металлов до мая 2026 года
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Правительство России продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Ограничение будет действовать с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года. Информация об этом содержится в подписанном постановлении.
«В России продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Согласно подписанному постановлению, ограничение будет действовать ещё шесть месяцев — с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года», — отмечается на официальном сайте правительства. Меры направлены на увеличение загрузки производственных мощностей российских аффинажных предприятий, то есть тех, которые занимаются очисткой металлов.
Помимо отходов и лома драгоценных металлов, запрет распространяется на вывоз плакированных драгоценными металлами изделий, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгоценных металлов. В связи с продлением запрета также сохраняются и некоторые исключения. Например, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках. Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года.
