Игры кончились: как Roblox стал рассадником незаконного контента и заблокируют ли игру в РФ

В игре все чаще отмечаются случаи буллинга, домогательств и других неприемлемых действий в отношении детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Роскомнадзор (РКН) сообщил о росте числа обращений, связанных с деструктивным поведением пользователей на платформе Roblox, которых в настоящее время насчитывается около 600 млн игроков. Ведомство утверждает, что в игровом сервисе формируются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

Так, в одном из недавних случаев 13-летняя школьница из Санкт-Петербурга спланировала и осуществила убийство матери, предварительно разработав план преступления именно на этой игровой платформе. С призывом заблокировать игру выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Также идею запрета рассматривают депутаты Госдумы. Подробнее о том, как детская игра стала магнитом для преступников и почему ее могут заблокировать в РФ — в материале URA.RU.

Что такое Roblox

Игра крайне популярна у детей до 17 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Roblox представляет собой онлайн-платформу, которая позволяет пользователям и студиям-разработчикам создавать и запускать игры. Данный сервис пользуется значительной популярностью у аудитории младше 17 лет. В настоящее время аудитория проекта насчитывает около 600 млн пользователей.

Продолжение после рекламы

Платформа предлагает разнообразие игровых форматов, включая ролевые, социальные, соревновательные, симуляторные и событийные. Обновление контента осуществляется непосредственно самими игроками в режиме реального времени. Пользователи могут подобрать игру по своему вкусу — от ролевых и социальных «живых миров» до шутеров и симуляторов.

Кроме того, платформа располагает обширным набором инструментов для социального взаимодействия и коммуникации. Пользователи могут общаться в встроенных чатах, настраивать своих аватаров и добавлять других игроков в список друзей, что способствует общению и совместной игре.

Однако в последнее время Roblox все чаще оказывается в центре скандалов. В частности, в игре замечены кибербуллеры, мошенники и лица, которые проявляют незаконные действия в адрес несовершеннолетних.

Не детские игры

В начале ноября журналистка The Guardian Сара Мартин решила провести эксперимент. Она зарегистрировалась на платформе и играла от лица 8-летней девочки. Всего за неделю женщина пришла к шокирующим выводам. Ею лично были выявлены многочисленные случаи буллинга, домогательств и других неприемлемых действий в отношении детей.

В ходе проведенного журналистского расследования выяснилось, что персонаж Мартин, который представился маленьким ребенком, регулярно становился объектом унижений и попыток насильственных действий. По словам журналистки, на данной платформе широко распространены легкодоступные для детей мини-игры азартного характера, а также контент сексуального содержания и сцены, демонстрирующие жестокость.

Кроме того, ею были зафиксированы случаи буллинга. Игроки допускали оскорбительные высказывания в адрес ее персонажа и забрасывали его непристойными предметами. Журналистка также обратила внимание на то, что некоторые пользователи проявляли навязчивый интерес к ее персонажу, отправляя сообщения непристойного содержания.

Мартин заключила, что все это происходит при полном попустительстве со стороны разработчиков. По ее мнению, никто не собирается бороться с незаконными вещами в отношении детей, поскольку платформа приносит огромную прибыль ее создателям.

Также в 2025 году было зарегистрировано примерно 1000 случаев мошенничества в сфере компьютерных игр. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано на платформе Roblox, сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве подчеркнули, что преступники зачастую используют такие методы, как размещение привлекательных видео, имитация ограниченных предложений и ложные раздачи. Злоумышленники могут связываться с детьми непосредственно в игре или в чатах, маскируясь под организаторы конкурсов или предлагая кажущиеся выгодными сделки.

Продолжение после рекламы

Roblox мог стать причиной реального преступления

В конце ноября 2025 года общественность ужаснула новость, которая случилась в Санкт-Петербурге. Там была задержана 13-летняя девочка по подозрению в убийстве матери. Как пишут региональные СМИ, она созналась в содеянном. Предварительные сведения указывают на то, что причиной конфликта стали бытовые разногласия. После совершения преступления девочка подожгла кухню и в разговоре со следователями утверждала, что в квартиру проник неизвестный преступник, который напал на нее и мать.

Однако чуть позже telegram-канал Shot опубликовал информацию, что девочка якобы заранее спланировала это именно в Roblox. Выяснилось, что школьница проводила значительное количество времени за игрой. Она также публиковала видеоматериалы из игры в интернете. В одном из роликов игровой персонаж девочки исполнял танцевальные движения под музыку на фоне горящей квартиры. Сейчас следователи проверяют связь реального преступления и того, что происходило в игре.

Пытаются ли в Roblox обезопасить детей

В системе модерации Roblox используется комплексный подход, который включает в себя автоматические фильтры ключевых слов, PII-фильтры (фильтры персональных данных, с различными настройками для пользователей младше 13 лет и старше), набор моделей на основе искусственного интеллекта, работу модераторов, а также механизм обработки жалоб и ускоренную проверку контента, который может нарушать правила платформы. Об этом рассказал генеральный директор студии разработки игр Appfox Вячеслав Богаткин.

«Также в 2024–2025-м Roblox внедрял новые меры, среди которых ограничение приватных сообщений для младших пользователей, Trusted Connections (снижение модерации для верифицированных контактов) и обязательная верификация возраста, включая видео-селфи через стороннего провайдера», — сказал Богаткин в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт отметил, что в Roblox присутствуют автоматические фильтры, предназначенные для проверки текстового и графического контента с целью защиты детей от неприемлемой и опасной информации. Тем не менее эти фильтры не обеспечивают стопроцентной защиты, и нарушителям порой удается их обойти. Например, хотя фильтры распознают определенные «плохие слова» и запрещенные фразы, злоумышленники могут использовать различные методы обхода. Например, писать слова с применением другой раскладки клавиатуры, заменять буквы на цифры, применять сленговые выражения, еще не включенные в черные списки, а также общаться намеками или с помощью кодовых слов, которые не распознаются системой.

Продолжение после рекламы

«Roblox тестирует несколько направлений: машинное зрение для сканирования сцен и аватаров на предмет сексуализации, расширение возрастной оценки (video selfie age-estimation и проверка ID через партнеров), Trusted Connections, а также запрет на обмен реальными изображениями в чате и ужесточение правил для социальных хабов. Эти продуктовые меры уже внедряются и дорабатываются, но их эффективность пока остается предметом текущей проверки и общественной критики», — сообщил эксперт.

Запретят ли Roblox в России: игрой заинтересовался РКН

На фоне истории, которая произошла в Санкт-Петербурге, доступ к американской компьютерной игре Roblox может быть запрещен на территории России. Это случится лишь тогда, если следственные органы и профильные специалисты подтвердят пагубное воздействие игры и установят связь между ней и детской преступностью. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиями и связи Олег Матвейчев.

«Следствие должно изучить все обстоятельства дела, насколько игра [в причинах совершения преступления] была важной. Если окажется, что ребенок был нормальным и не было никаких проблем среди родственников, в семье или школе, а вся проблема была исключительно в игре, конечно, это и повод, и причина для запрета ее циркулирования [на территории России]. Сама по себе проблема игромании стоит во весь рост, и какие-то ограничительные меры должны вводиться на эти игры», — сказал Матвейчев в беседе с изданием «Абзац».

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова высказалась в поддержку идеи блокировки игровой платформы Roblox. По ее мнению, платформа не несет никакой пользы для детей.

«Госдума может рассмотреть вопрос о блокировке Roblox, если подтвердится связь игры с преступлениями. Я бы заблокировала эту заразу даже, если не подтвердится. Ничего хорошего там для детей нет», — сообщила Мишонова в своем telegram-канале.

Со своей стороны в РКН заявили о наличии значительного объема неприемлемого контента на игровой платформе, которая пользуется популярностью у детей. По мнению ведомства, такой контент способен оказать отрицательное воздействие на нравственное и духовное формирование подрастающего поколения, а также может способствовать совершению незаконных действий.