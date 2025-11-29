В Свердловской области на пожаре погиб человек

В поселке Каменка Свердловской области при пожаре погиб человек. Трагедия произошла в СНТ «Солнечный-2», сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В поселке Каменка в СНТ „Солнечный-2“ горели два садовых дома и надворные постройки на площади 42 квадрата. В ходе тушения был обнаружен хозяин одного из домов без признаков жизни», — сказано в сообщении МЧС. Возгорание было ликвидировано за 45 минут.