Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В Свердловской области на пожаре погиб человек

29 ноября 2025 в 16:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Возгорание ликвидировано за 45 минут

Возгорание ликвидировано за 45 минут

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Каменка Свердловской области при пожаре погиб человек. Трагедия произошла в СНТ «Солнечный-2», сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В поселке Каменка в СНТ „Солнечный-2“ горели два садовых дома и надворные постройки на площади 42 квадрата. В ходе тушения был обнаружен хозяин одного из домов без признаков жизни», — сказано в сообщении МЧС. Возгорание было ликвидировано за 45 минут.

В тушении пожара участвовали семь специалистов и две единицы техники. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал