Зеленский нашел замену Ермаку на переговорах с США: что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров займет место уволенного Андрея Ермака Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новый состав делегации Украины для участия в переговорах с США. Вместо уволенного из Офиса президента Андрея Ермака главой делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Секретарь СНБО уже входил в состав переговоров по Украине с 2022 года. Кроме него, в состав делегации на грядущем саммите с США должны войти глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), замглавы МИДа Сергей Кислица и глава украинского Генштаба Андрей Гнатов, передавал Bloomberg. Что известно о замене Ермака и грядущих переговорах — в материале URA.RU.

Обыски у Ермака и увольнение

Утром 29 ноября у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски. Они связаны с коррупцией в сфере энергетики Вскоре после этого президент Владимир Зеленский уволил своего ключевого сотрудника.

По информации Axios, сославшегося на украинских чиновников, увольнение произошло за день до запланированной поездки в США для переговоров с командой Трампа. Сам Ермак объявил, что пойдет на фронт.

Кто такой Рустем Умеров, который заменил Ермака на переговорах

Рустем Умеров родился в 1982 году в Узбекской ССР. По национальности является крымским татарином. Получил финансовое образование на Украине, а также прошел программу обмена в США.

Его профессиональная карьера началась в телекоммуникационной компании lifecell, где он занимал руководящие должности. Впоследствии работал управляющим директором в инвестиционных компаниях ICG Investments и iCapital. В 2013 году стал соучредителем инвестиционной компании ASTEM и ее благотворительного фонда.

На государственной службе Умеров участвовал в переговорном процессе с Россией с февраля 2022 года. В сентябре 2022 года возглавил Фонд государственного имущества Украины, а год спустя был назначен министром обороны страны. 18 июля 2025 года занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Женат, воспитывает троих детей, исповедует ислам. По некоторым данным, его дети проживают в США.

Чего ждать от переговоров Киева и Вашингтона

23 ноября, в Женеве прошли переговоры с участием представителей США, Евросоюза и Украины. Темой обсуждения стал мирный план Белого дома. Во время переговоров между США и Украиной, план сократился до 19 пунктов. Из него, например, исчез пункт о распределении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов

По словам госсекретаря Штатов Марко Рубио, Вашингтон выделил в отдельную категорию вопросы, касающиеся европейского направления и НАТО, в контексте обсуждения ситуации на Украине. В конце недели стороны продолжат переговоры, уже в Майами, пишет «Национальная служба новостей».

Позиция России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва получила «основные параметры» мирного плана США. Российский лидер Владимир Путин уточнял, что предложения могут стать основной для урегулирования конфликта. При этом США являются единственными, с кем Россия сейчас ведет переговоры, добавлял позже Песков. При этом обсуждать план в «мегафонном формате» Москва избегает.