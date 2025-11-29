Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за песню на их же языке

Украинцы раскртиковали Лайму Вайкуле за национальную песню Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинцы выразили недовольство по поводу участия латвийской певицы Лаймы Вайкуле в новогодней рекламной кампании украинской сети супермаркетов АТБ, где артистка исполнила украинскую народную песню «Щедрик». Об этом сообщают журналисты. Отмечается, что причиной послужили прошлые заслуги певицы в российском шоу-бизнесе.

«Лайму Вайкуле, которая запела на украинском, раскритиковали украинцы. Певица, отказавшаяся от России, оказалась ненужной по ту сторону», — передает Life.ru. Вайкуле исполнила песню на украинском языке «Щедрик» для новогодней рекламы.

Поводом для критики стало прошлое певицы: она прославилась в советский период и долгое время работала в российском шоу-бизнесе. Несмотря на то что Вайкуле в настоящий момент исполнила песню на украинском языке, недовольство публики остается.

Продолжение после рекламы