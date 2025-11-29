Зеленский дал Умерову первое поручение после внезапной перестановки
Умеров исполнил первое поручение Зеленского и сообщил ему детали переговоров
Глава переговорной делегации от Украины Рустем Умеров отчитался с докладом перед президентом Владимиром Зеленским. Эта информация появилась сразу после того, как Умеров занял пост Андрея Ермака, потерявшего пост после внезапных обысков.
«Был на связи с президентом: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы ранее», — написал Рустем Умеров в своем telegram-канале.
Владимир Зеленский при этом отметил, что украинская делегация уже на пути в США. Там стороны обсудят пути решения украинского конфликта.
Днем ранее к Андрею Ермаку пришли с внезапными обысками. Это произошло на фоне масштабного коррупционного скандала. В центре внимания правоохранительных органов также оказался бизнесмен Тимур Миндич, который считается близким другом президента Владимира Зеленского и, по некоторым данным, выполняет функции его финансового представителя. В рамках рассматриваемого дела помощник президента Андрей Ермак упоминается под псевдонимом Али-Баба. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
После обысков Ермак потерял кресло главы офиса президента Украины. Также его вычеркнули из переговорной группы, которую он возглавлял. После перестановок этой задачей стал заниматься Умеров.
