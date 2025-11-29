Что такое «Эффект Долиной» в России: схема, последствия и история Ларисы Долиной

Россияне отменяют Долину из-за скандала с квартирой Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В России разгорелась одна из самых громких социальных историй последних лет — ее называли «эффектом Долиной» (или «бабушкиной схемой»). Термин появился на фоне дел народной артистки Ларисы Долиной, которая в 2024 году продала свою квартиру, перевела деньги мошенникам, а позже через суд вернула недвижимость, не возвращая покупателю уплаченные средства. Общественность раскритиковала певицу: история вызвала мемы, бойкоты концертов и обсуждения коллег. URA.RU рассказывает, как развивалась история и почему этот случай получил название «Эффект Долиной».

Что такое «Эффект Долиной»

Эффект Долиной (также известный как «Бабушкина схема») — это ситуация, при которой продавец недвижимости (часто пенсионер), ставший жертвой мошенников, через суд признает сделку купли-продажи недействительной и возвращает себе квартиру или автомобиль. Ключевая особенность схемы в том, что деньги, уплаченные добросовестным покупателем, при этом ему не возвращаются — они остаются у злоумышленников, которых либо не могут найти, либо судят в рамках отдельного уголовного дела.

Таким образом, покупатель остается и без жилья, и без денег, оказываясь в крайне тяжелом финансовом положении. Термин стал нарицательным после громкой истории с народной артисткой России Ларисой Долиной, которая на своем примере показала, как работает эта схема.

История с квартирой Долиной: что произошло

Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой масштабной аферы. Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, убедили ее, что ее сбережениям угрожает опасность. Под их влиянием певица перевела более 200 миллионов рублей на так называемые «безопасные счета», которые на самом деле контролировались аферистами. Кроме того, злоумышленники настояли на срочной продаже ее пятикомнатной квартиры в престижном районе Москвы — Хамовниках.

Квартиру за 112 миллионов рублей приобрела мать-одиночка Полина Лурье, которая действовала добросовестно и не знала о мошеннической схеме. Осознав, что ее обманули, Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием признать сделку недействительной, аргументируя, что на момент подписания документов она не отдавала себе отчета в своих действиях из-за психологического воздействия преступников.

Решение суда по делу Долиной и его последствия

В марте 2025 года суд удовлетворил иск Ларисы Долиной. Сделка купли-продажи была признана недействительной, и право собственности на квартиру было возвращено певице. Последующие инстанции — Мосгорсуд и Второй кассационный суд — подтвердили это решение.

Самым спорным моментом стало то, что, вернув себе недвижимость, Долина не была обязана вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей. Суд постановил, что деньги должна вернуть та сторона, которая их получила, — то есть мошенники. В итоге Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Самих аферистов позже задержали и осудили на сроки от четырех до семи лет, но это не помогло вернуть средства покупательнице.

«Отмена» Ларисы Долиной: суть скандала

Решение суда по делу о квартире вызвало шквал критики в адрес Ларисы Долиной. Общественность увидела в истории вопиющую несправедливость: известная певица вернула себе жилье, а покупательница-мать-одиночка Полина Лурье осталась и без денег, и без квартиры.

Реакция была быстрой и конкретной:

Бойкот концертов: Пользователи сети начали массово продавать и раздавать билеты на выступления певицы. Статистика билетных касс показала резкий рост количества свободных мест на концертах во Владивостоке и Хабаровске.

Пользователи сети начали массово продавать и раздавать билеты на выступления певицы. Статистика билетных касс показала резкий рост количества свободных мест на концертах во Владивостоке и Хабаровске. «Отмена» бизнесом : Ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил информацию о планировавшемся новогоднем выступлении Долиной. Сеть «Бургер Кинг» в шутку заявила о временном ограничении доставки еды по адресу певицы. Сервис доставки «Много лосося» создал шуточный сет «Долина» с описанием: «берем деньги, привозим, потом забираем назад, деньги не отдаем».

: Ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил информацию о планировавшемся новогоднем выступлении Долиной. Сеть «Бургер Кинг» в шутку заявила о временном ограничении доставки еды по адресу певицы. Сервис доставки «Много лосося» создал шуточный сет «Долина» с описанием: «берем деньги, привозим, потом забираем назад, деньги не отдаем». Критика коллег: Певица Слава резко раскритиковала Долину, заявив, что из-за такого прецедента всем знаменитостям теперь будет сложнее продавать недвижимость. Блогер Алана Мамаева и юрист Екатерина Гордон также выразили мнение, что Долина поступила несправедливо, и что простому человеку вряд ли бы удалось добиться такого решения суда.

Мемы и стихийные акции: В интернете появилось множество мемов, сравнивающих Долину с Гринчем, ворующим Рождество. Возле дома певицы москвичи стали оставлять «подношения» — тапочки и записки с заклинанием: «Старушка, старушка, не обмани с двушкой».

Сама Долина назвала всю эту волну гнева атакой проплаченных ботов, настаивая, что действовала строго в рамках закона. Но для многих именно в этом и заключается проблема: формальная правда закона вступила в конфликт с человеческой справедливостью.

Почему «Эффект Долиной» — это угроза для всего рынка недвижимости

История с Долиной создала опасный прецедент, который системно бьет по доверию ко всему вторичному рынку жилья, считает ряд экспертов. Вот что происходит:

1. Покупатель остается один на один с непредсказуемым риском. Раньше главной задачей было проверить юридическую чистоту квартиры. Теперь даже идеально чистая с точки зрения документов сделка может рухнуть, если продавец позже заявит, что действовал под давлением мошенников. Покупатель теряет все: деньги ушли мошенникам, а квартиру через суд возвращают продавцу. Это делает покупку на вторичке лотереей.

2. Пенсионеры попали под стигму «ненадежных продавцов». Схема работает в основном на пожилых людях, которых мошенники легко запугивают. В результате сформировался четкий стереотип: продавец-пенсионер = потенциальная проблема. Это несправедливо по отношению к большинству честных пожилых людей, но рынок уже начал таких продавцов опасаться.

3. Кризис доверия толкает людей в новостройки. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов ранее заявил URA.RU, что после этого скандала многие сознательно выбирают новостройки, где нет риска столкнуться с «Эффектом Долиной». При покупке у застройщика нет физического лица-продавца, которого могли обмануть. Это логичная защитная реакция рынка, но она бьет по вторичке.