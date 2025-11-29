Стало известно, откуда молодежь получает информацию
Для современной аудитории первоисточник имеет решающее значение
Российская молодежь хочет получать информацию из достоверных источников. К таким выводам пришли представители сервиса «Автотека» от «Авито» и Российской государственной библиотеки, которые реализовали совместный проект, посвященный истории проверки авто. Как сообщили URA.RU в пресс-службе платформы, доля проверок машин с пробегом пользователями в возрасте 18-24 лет за последние пять лет увеличилась на 82%, а доля читателей библиотеки в возрасте 18-30 лет за 2024 год выросла на 69%%.
«В эпоху избытка информации запрос на достоверность становится все более явным. Для современной аудитории, особенно молодой, первоисточник имеет решающее значение. В библиотеке — подлинники, архивные документы. В нашем сервисе для проверки истории автомобилей — данные из более чем 2000 официальных источников. И сервис, и библиотека выполняют одну и ту же функцию — выступают посредниками между прошлым и взвешенным будущим решением», — прокомментировал идею проекта управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.
Как сообщили в пресс-службе «Авито Авто», в 2025 году доля пользователей 18-24 лет выросла на 75% и достигла 21% от общей аудитории сервиса — это самый высокий темп прироста среди всех возрастных групп.
Тренды, зафиксированные в двух сферах, легли в основу инсталляции в холле Российской государственной библиотеки. Концепция инсталляции «когда проверяешь прошлое — открываешь будущее» отражается в собранных и задействованных в ее создании материалах: здесь соседствуют инструкции ГАИ 1930-х, схемы приборов из советских методичек и современные отчеты об истории авто. Оценку состояния машины представляют плакаты ремонтных мастерских, иллюстрации дефектов кузова из профессиональных пособий и интерактивные схемы повреждений из отчетов онлайн-сервиса для проверки авто, где с помощью ИИ отмечаются элементы, которые были задействованы в ДТП.
