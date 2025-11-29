Курганский депздрав выявил высокую зависимость жителей от гаджетов
Курганцы много времени проводят с гаджетами
Свыше 33 процентов курганцев проводят за экранами гаджетов более пяти часов в день. Жители региона испытывают беспокойство, когда не могут заглянуть в свой смартфон. Об этом говорят данные опроса, который провели специалисты департамента здравоохранения региона.
«В опросе приняли участие более 1,1 тысяч человек, которые поделились своими привычками использования цифровых гаджетов. Большинство опрошенных — 33,3% проводят за экранами более 5 часов в день. Проверяют свой телефон каждые 15 минут — 13,2% респондентов, по необходимости — 35,1%, при уведомлениях — 39,2%», — отмечается в исследовании, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Проверяют соцсети перед сном ежедневно — 56,5% опрошенных. Постоянно испытывают тревогу без телефона 7,5% курганцев, указано в результатах соцопроса.
Ранее департамент здравоохранения сообщал, что лишь 11% жителей региона регулярно посещают спортзалы, а 18% вообще не видят необходимости в спорте. На фоне невысокого уровня физической активности и высокого процента людей с избыточной массой тела данные о длительном использовании цифровых устройств могут усилить обеспокоенность состоянием здоровья населения региона.
