Бывший украинский премьер раскрыл, чем закончится скандал с отставкой Ермака

Коррупционный скандал на Украине, который привел к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака, может привести к отставке самого главы страны Владимира Зеленского. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Коррупционный скандал вокруг киевского режима — это же не одно дело, а большой спрут. <...> Я думаю, что закончится дело отставкой Зеленского. Он следующий в этой очереди после Ермака», — написал Азаров в своем telegram-канале.

По его словам, скандал затрагивает широкий круг лиц и имеет глубокие корни. Азаров утверждает, что в скандале замешаны 18 членов правительства и заместителей министров. Кроме того, вскрыты факты незаконных указаний генерального прокурора об аресте детективов НАБУ. Бывший премьер также задается вопросом, почему Зеленский, зная о возможных последствиях, не принял меры и не отстранил скомпрометированных чиновников.

Коррупционный скандал на Украине, связанный с энергосектором и обнародованный Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), продолжает набирать обороты. Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров уже высказывал мнение о необходимости отставки Андрея Ермака для сохранения власти Зеленским, а теперь не исключает и отставки самого президента, указывая на вовлеченность в скандал 18 членов правительства и заместителей министров. Причем сам Андрей Ермак по итогу подал в отставку накануне.