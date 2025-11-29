Логотип РИА URA.RU
Зеленский обратился к ЕС после новой вспышки коррупционного скандала

Зеленский призвал Европу выдать Украине российские активы
29 ноября 2025 в 16:32
Владимир Зеленский заявил, что ему не хватает денег

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским союзникам с требованием предоставить финансовую помощь. Это заявление прозвучало на фоне мощного коррупционного скандала.

«Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет», — Заявил Зеленский. При этом в Кремле не раз отмечали, что коррупционный скандал на Украине связан именно с европейскими и американскими деньгами. 

Ранее Зеленский объявил об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Это произошло после внезапных обысков из-за коррупции в энергетической сфере. При этом, по информации агентства «Укринформ», которое ссылается на Национальное антикоррупционное бюро, в результате проведенных мероприятий обвинения никому предъявлены не были.

Зеленский уже не впервые вымаливает у Европы замороженные российские активы. Однако Бельгия выступает против: она блокирует перевод, ее примеру следуют и другие. Ведь использование российских активов — это воровство, о чем ни раз говорили в Кремле. 

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

