Владимир Зеленский заявил, что ему не хватает денег Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским союзникам с требованием предоставить финансовую помощь. Это заявление прозвучало на фоне мощного коррупционного скандала.

«Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет», — Заявил Зеленский. При этом в Кремле не раз отмечали, что коррупционный скандал на Украине связан именно с европейскими и американскими деньгами.

Ранее Зеленский объявил об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Это произошло после внезапных обысков из-за коррупции в энергетической сфере. При этом, по информации агентства «Укринформ», которое ссылается на Национальное антикоррупционное бюро, в результате проведенных мероприятий обвинения никому предъявлены не были.

