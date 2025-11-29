Трое госпитализированы после ДТП с перевернувшимся автобусом с детьми под Магнитогорском

Медики приняли решение о госпитализации троих пострадавших в аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три человека попали в больницу после аварии с автобусом, который перевозил детскую футбольную команду. Он съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

«С места ДТП госпитализированы в медицинские организации три пострадавших: два ребенка и один взрослый. Остальные участники ДТП направлены медицинскими специалистами на амбулаторное наблюдение», — сообщили в минздраве.