Житель Свердловской области, избивавший свою супругу, напал на полицейского

29 ноября 2025 в 17:19
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нижних Сергах (Свердловская область) местный жителль обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти за нападение с ножом на полицейского. Инцидент произошел 16 ноября, когда сотрудники полиции прибыли на вызов о семейном конфликте и получили угрозы со стороны мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Тревожное сообщение о произошедшем бытовом конфликте в территориальный отдел полиции поступило от супруги ныне уже обвиняемого. Женщина, пострадавшая от рукоприкладства подвыпившего спутника жизни, решила не мириться с этим фактом и вызвала представителей МВД. Невзирая на форменное обмундирование и служебные удостоверения сотрудников, дебошир еще больше разбушевался», — сказано в telegram-канале ведомства.

В полиции уточнили, что действия обвиняемого оперативно остановили. Теперь за содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

