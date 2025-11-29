В Новосибирске собака устроила взрыв в квартире

В Новосибирске собака зубами включила конфорку плиты из-за чего нагрелся и взорвался баллончик дихлофоса Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Причиной взрыва в квартире Новосибирска на улице Фадеева, который произошел накануне, стала собака. Она зубами включила конфорки на плите, где стоял баллончик. В итоге баллончик нагрелся и взорвался, выбив входную дверь. Результаты расследования озвучили в МЧС.

«Хозяин квартиры оставил на плите баллончик дихлофоса. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки, об этом свидетельствуют следы зубов на поворотных ручках. От нагрева баллончик разгерметизировался», — рассказали в ГУ МЧС по итогам расследования причин инцидента. Сообщение передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что после взрыва произошло самозатухание огня, что позволило избежать жертв. Сама собака также не пострадала — питомец спрятался на балконе.

