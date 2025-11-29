В Новосибирске собака устроила взрыв в квартире
В Новосибирске собака зубами включила конфорку плиты из-за чего нагрелся и взорвался баллончик дихлофоса
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Причиной взрыва в квартире Новосибирска на улице Фадеева, который произошел накануне, стала собака. Она зубами включила конфорки на плите, где стоял баллончик. В итоге баллончик нагрелся и взорвался, выбив входную дверь. Результаты расследования озвучили в МЧС.
«Хозяин квартиры оставил на плите баллончик дихлофоса. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки, об этом свидетельствуют следы зубов на поворотных ручках. От нагрева баллончик разгерметизировался», — рассказали в ГУ МЧС по итогам расследования причин инцидента. Сообщение передает РИА Новости.
В ведомстве добавили, что после взрыва произошло самозатухание огня, что позволило избежать жертв. Сама собака также не пострадала — питомец спрятался на балконе.
Подобные инциденты уже происходили в России недавно. Например, в Москве на Тамбовской улице взорвался аэрозольный баллончик для борьбы с насекомыми — были повреждены дверные полотна и форточка, но никто не пострадал. В селе Верх-Сузун Новосибирской области разгерметизация газового баллона привела к взрыву и пожару, хозяйка домовладения получила ожоги.
- 5029 ноября 2025 17:12Что там за баллончик был, что выбил входную дверь?