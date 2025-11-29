Приметы 30 ноября 2025: что ни в коем случае нельзя делать в Григорий-зимник

В народном календаре тридцатое ноября известно как Григорий Зимоуказатель или Предзимье Фото: Илья Московец © URA.RU

30 ноября в России в народном календаре отмечается день святителя Григория Чудотворца, известного также как Зимний указатель или Григорий-зимник. Считается, что с этого дня зима наконец вступает в их права, реки замерзают, а санные пути становятся безопасными. В материале URA.RU — основные традиции, приметы и запреты 30 ноября 2025.

30 ноября 2025 — какой сегодня церковный праздник

30 ноября 2025 года Православная церковь чтит памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского III века. Григорий прославился как мудрый наставник и чудотворец: молитвой он поднимал горы, менял русло рек, останавливал дожди и изгонял бесов. За этот народ прозвал его зимним указателем или Григорием-зимником, который считал, что в этот день открывается дверь зимы, а его молитвы защищают дом, семью и детей.

Верующие приходят в храм, чтобы помолиться о здоровье родных, защите дома и благополучии. Народные традиции связывали день святого с наблюдением за погодой и первыми приходами зимы, а также с заботой о домашнем очаге. Святитель Григорий напоминает о важности духовной защиты семьи и веры, которая помогает сохранять гармонию, спокойствие и порядок в доме в любое время года.

Народные приметы на 30 ноября 2025

Наши предки считали этот день главным «зимним барометром»: каков Григорий — такова и вся зима до марта.

Иней на деревьях утром — лето 2026 будет урожайным.

Крупный снег большими хлопьями — зима снежная и довольно мягкая.

Мелкий снег или крупа — к долгим метелям и вьюгам всю зиму.

Морозно и тихо — жди крепких, стабильных холодов.

Теплый и пасмурный день — будет много оттепелей, слякоть до января.

Ветер дует с севера — зима суровая и морозная.

Дым из трубы столбом вверх — к морозу, стелется по земле — к теплу.

Вороны громко каркают и кружат — скоро похолодает.

Куры высоко забираются на насест — чем выше каждая сядет, тем сильнее мороз.

Если 30 ноября лед на реке уже крепкий и мосты «строит» — зима ранняя и холодная.

Река еще открытая, вода течет — зима придет поздно и будет теплой.

Луна в туманном кольце — скоро метель.

Солнце светит, но небо затянуто — через день-два погода резко поменяется.

Что можно делать 30 ноября

30 ноября — день, когда народные приметы и традиции подсказывают, как встретить зиму с пользой и сохранить благополучие в доме. В этот день стоит заняться делами, которые принесут тепло и уют: кормить зимующих птиц — чем больше корма, тем легче будет пережить зиму; приготовить дрова, если не успели раньше, и отремонтировать сани или упряжь — ведь «Григорий хозяин санного пути». Также полезно печь пироги и угощать соседей — для мира и доставки в дом.

Многие верующие молятся святителю Григорию Чудотворцу о здоровье детей и защите дома от пожара. По народным поверьям, в этот день можно угадать: например, бросить валенок через ворота, и куда найдет носок — где придёт хорошее лето. Ставить новые валенки или лапти на порог также считалось знакомым, что зима войдёт в дом по-доброму.

Что нельзя делать 30 ноября

Но есть и запреты, чтобы не развлекать беду в семье. Категорически нельзя ссориться и ругаться — мол, «Григорий услышит, и зима будет холодная в доме». Нельзя давать в долг деньги, соль или спички, выбрасывать хлебные крошки, подметать пол после заката, стричь волосы или ногти, свистеть в доме или давать нож на столе ночью — все эти действия могут принести боль, ссоры или нехватку.

Также нежелательно шить, общаться и вышивать после захода солнца, сидеть на пороге или хвастаться заметно и урожаем — народная мудрость предупреждает, что зима «заберет» все, что впечатляюще удачно.

Традиции 30 ноября

30 ноября в народе всегда считается каждым днем — тем временем, когда зима начинает входить в дом и в жизнь людей. Главная традиция этого дня — подготовка к зимнему периоду. Люди проверяли сани, упряжь и телеги, заготовляли дрова, чтобы путь по снегу был безопасным и комфортным.

Считается, что чем вышеописанный надзор за хозяйством и семьей в этот день, тем спокойнее и благополучнее пройдет зима. Кормление зимующих птиц стало обязательным ритуалом: в традиции считается, что доброта к пернатым помогает сохранить здоровье и достаток в доме.

Еще одна традиция — печь пироги и угощать соседей: немного еды в этот день символизировало дружбу, мир и процветание. На пороге ставили новые валенки или лапти, чтобы зима «вошла по-доброму», а некоторые гадали на валенках, предсказывая погоду или урожай будущего года.

Особое внимание уделялось молитвам святителю Григорию Чудотворцу, который считается защитником детей, домашнего очага и наблюдающих зимой. Люди верили, что обращение к святому в этот день в доме президента от пожара, беды и болезней, а также принесло удачу в новом сезоне.

Вещие сны с 29 на 30 ноября 2025: что значит, если приснилось

